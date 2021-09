La ligne de maillots de bain de Kylie Jenner traînée pour être «de mauvaise qualité» par un certain nombre de TikTokers

Les critiques de Kylie Swim sont là et… ce n’est pas bon.

La nouvelle marque de maillots de bain de Kylie Jenner, Kylie Swim, a été critiquée pour sa mauvaise qualité dans un certain nombre de critiques sur TikTok.

Le magnat du milliardaire, qui attend actuellement son deuxième enfant avec son petit ami Travis Scott, a lancé Kylie Swim en septembre. C’est l’une de ses dernières entreprises commerciales et elle rejoint son empire en pleine croissance : Kylie Cosmetics, Kylie Skin et, plus récemment, Kylie Baby.

Kylie a annoncé pour la première fois qu’elle créait une ligne de maillots de bain en août, taquinant ses créations sur Instagram. La collection comprend des bikinis, des sarongs, des une-pièces découpées et même des maillots de bain pour bébé dans des tons roses, jaunes et oranges vifs. Les prix varient entre 40 € pour les hauts et les bas de bikini et jusqu’à 85 € pour un maillot de bain. Les pièces de maillot de bain pour enfants sont de 60 €.

Les gens appellent la ligne de maillots de bain de Kylie Jenner. Photo : @kyliejenner via Instagram, @briannaxrenee via TikTok

De toute évidence, les fans de Kylie ont tous grimpé pour mettre la main sur sa première collection de maillots de bain et maintenant ils sont arrivés… mais disons simplement que les gens ne sont pas impressionnés. Certains se sont même tournés vers TikTok pour exprimer leur déception concernant les pièces, se plaignant que le matériau utilisé est de mauvaise qualité et montrant des coutures inachevées. D’autres ont dit que le tissu est si transparent que vous ne pourriez pas nager dedans. Les maillots de bain ne sont pas faits pour la natation… je l’ai compris.

Un TikToker – @kindredl – a partagé sa critique de son forfait Kylie Swim et a révélé qu’elle n’était pas en mesure de les essayer lorsqu’elle était devant la caméra. « Je vous les montrerais bien mais je ne peux littéralement pas parce qu’ils ne le sont tout simplement pas », a-t-elle expliqué. « Ne vous méprenez pas, la taille est parfaite et j’étais parfaitement conscient que lorsque je les ai achetés, il n’y avait pas de rembourrage, mais je ne m’attendais pas à ce que le matériau soit si fin qu’il se voit tout. »

Elle a ajouté: « Le matériau est comme… du papier fin. J’ai de meilleurs maillots de bain chez Target. »

Un autre TikToker qui possède sa propre marque de maillots de bain – @tinytello – a déclaré qu’il ne serait pas possible de porter les modèles en public à cause du tissu transparent. « Je suis complètement et totalement déçu que ce soit complètement transparent. J’ai vu les coulisses de ce qu’il faut pour produire des maillots de bain et le fait que personne n’a compris que c’est complètement transparent me bouleverse », elle a expliqué.

« Pour moi, cela se résume à un manque d’intégrité en tant que propriétaire d’entreprise et entrepreneur. Lorsque vous publiez quelque chose, vous voulez que les gens, qui y dépensent leur argent durement gagné, obtiennent un produit de haute qualité et le fait qu’ils ont donné ce coup de pouce m’inquiète vraiment. »

Plusieurs clients de Kylie Swim ont signalé des problèmes similaires sur TikTok.

Kylie n’a pas encore réglé les problèmes avec ses pièces Kylie Swim. Nous vous tiendrons au courant quand ou si elle le fait.

