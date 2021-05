La ligne de devoir était-elle basée sur une histoire vraie?

Mais alors que nous avons tous été totalement saisis par le drame, certains téléspectateurs se sont demandé s’il était basé sur de vrais événements de la vie.

Les fans se demandent si Line of Duty s’inspire de véritables événements policiers

Alors que Line of Duty était techniquement un drame fictif, de nombreux scénarios donnent l’impression qu’ils pourraient être réels.

Alors, la série de la BBC était-elle basée sur des histoires vraies ou était-elle totalement inventée?

Line of Duty est-il basé sur une histoire vraie?

Le créateur de Line of Duty, Jed Mercurio, travaille avec une équipe d’anciens conseillers de police lors de la création de l’émission pour s’assurer que les bonnes procédures sont appliquées et qu’elles reflètent la réalité.

Les intrigues et les personnages sont fictifs et ne reflètent pas des événements réels, cependant, ils sont inspirés d’affaires criminelles qui se sont déroulées au Royaume-Uni.

L’un des plus grands sont les parallèles évidents entre le complot de Lawrence Christopher de la saison six et le meurtre réel de Stephen Lawrence, 18 ans, l’un des crimes les plus notoirement motivés par le racisme au Royaume-Uni.

De nombreux conseils ont été donnés à la police concernant cinq suspects d’un gang local, mais il a fallu aux policiers deux semaines avant que les arrestations ne soient effectuées.

Le Crown Prosecution Service a jugé qu’il n’y avait «pas suffisamment de preuves» pour inculper les cinq suspects. La famille de Stephen a alors lancé une poursuite privée, qui a vu l’acquittement de trois suspects.

Il y a eu un tollé national à la suite de cette décision et, en 1997, une enquête a été ouverte sur la mort de Stephen, qui a conclu qu’il était mort dans une attaque non provoquée et à motivation raciste.

Mercurio a récemment révélé que certaines intrigues du drame sont inspirées de cas réels, déclarant: «Des exemples vraiment pertinents de l’histoire du droit britannique incluent Stefan Kiszko.

« Et l’autre est Barry George, qui a été condamné puis acquitté du meurtre de Jill Dando. »

Kisko et George ont tous deux passé un temps considérable en prison avant que leurs condamnations ne soient annulées.

L’AC-12 existe-t-il vraiment?

Certains fans se sont demandé si l’AC-12 – l’unité spécialisée dans la lutte contre la corruption dans l’émission – existe réellement dans la police réelle.

Bien que l’AC-12 n’existe pas sous le même nom, il existe des services de police anti-corruption similaires à travers le Royaume-Uni.

Auparavant, l’équipe était surnommée «l’équipe fantôme», car on en savait si peu à ce sujet.

L’unité avait également été appelée à l’origine le « A-10 », présentant des similitudes frappantes avec l’AC-12 fictif.

Que pense la vraie police du drame?

Il a été rapporté qu’un policier de la vie réelle donne des conseils sur les scénarios de Line of Duty.

L’officier – nommé uniquement comme John – a déclaré au Telegraph en 2017: «Jed utilisera toujours une licence dramatique, mais il y a très peu d’endroits où il repoussera les limites de ce qu’est vraiment le travail de la police.

« Le travail peut être beaucoup plus complexe et chronophage que ce que nous pouvons parfois montrer dans la série, mais j’ai parlé à des officiers de diverses forces et grades, et ils reconnaissent les principes fondamentaux de la police au jour le jour. sont là. »

Cressida Dick, commissaire de la police du Met, est cependant beaucoup moins impressionnée par la représentation de la corruption dans la police.