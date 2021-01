La liaison d’Isaac obtient sa troisième extension en mars

La liaison d’Isaac a été un jeu de tir roguelike RPG assez réussi qui varie à chaque fois que vous jouez. Cela ajoute de la nouveauté à vos parties et est une raison assez énorme pour laquelle ce jeu a si bien fonctionné depuis son lancement en 2011.

Au fil des ans, le développeur l’a soutenu avec des extensions qui donnent aux joueurs de nouvelles menaces à éliminer et de nouvelles ressources pour changer les incroyables pouvoirs d’Isaac. Un troisième est en route et selon une bande-annonce récente, les fans n’ont pas à attendre trop longtemps. Il sera disponible en mars.

Intitulée Repentance, cette troisième extension voit Isaac aller plus loin dans le sous-sol où il fera face à ses défis les plus difficiles à ce jour. Parallèlement à ces nouveaux environnements, il y aura de nouveaux ennemis et de nouveaux boss à conquérir. Les deux premières extensions ont fait un bon travail pour maintenir les nouvelles menaces variées, il n’y a donc aucune raison de douter que cela va changer maintenant.

Repentir comprendra également de nouveaux objets à collectionner et des combos d’armes à utiliser. Considérant qu’il s’agit de la dernière extension du jeu, le développeur cherche à sortir avec un bang. C’est un excellent départ pour un jeu qui a développé une base de fans assez importante au cours de la dernière décennie.

Ce qui est également impressionnant à voir, c’est que cette extension est si grande qu’elle éclipse les deux extensions précédentes combinées. Cela vous donne une assez bonne idée de la quantité de nouveau contenu dans Repentance. Cela devrait donner beaucoup de plaisir aux fans qui reviennent alors qu’ils découvrent des secrets et des horreurs plus sombres. Et pour les nouveaux joueurs, ils auront des centaines d’heures pour profiter d’une histoire assez captivante entre une mère et son fils.

Il y aura également deux nouveaux personnages jouables pour garder le gameplay varié si c’est votre tasse de thé. Dans l’ensemble, la repentance donne La liaison d’Isaac beaucoup de nouvelles choses auxquelles les joueurs peuvent s’attendre.

Si vous êtes enthousiasmé par ce qui vous attend en mars, assurez-vous de consulter la bande-annonce ci-dessus. Cela prépare le terrain pour ce nouveau et dernier chapitre d’un très bon roguelike très respecté au sein de la communauté des joueurs.

Si vous pensiez que les extensions précédentes étaient difficiles, attendez simplement de vivre la repentance dans toute sa gloire de tireur rogue. Encore quelques mois avant que vous ne puissiez utiliser de nouvelles ressources et armes contre une opposition plus dure, contrairement à tout ce qui a précédé.