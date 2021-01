La liaison d’Isaac mérite un repos

Les profondeurs inconnues ci-dessous

Cette année pour Reyes est tombée Enfers, et indépendamment du fait que cela va détruire mes examens universitaires, c’est l’un des meilleurs Roguelikes qui existent. Mon préféré a toujours été La liaison d’IsaacMais chaque fois que je pense à tout ce qu’il me reste à accomplir en termes de réussite, cela me donne un frisson. Chacun indique un objectif différent: en Enfers chaque jeu n’est pas en vain, vous finissez toujours par obtenir de nouveaux éléments et des améliorations pour les futures courses; dans La liaison d’Isaac Vous mourez simplement, vous mourez et vous mourez. Tous les objets sont utiles, mais ceux que vous avez lorsque vous démarrez le jeu sont spectaculaires, surtout pour que vous puissiez avancer de plus en plus, mais c’est pour commencer à débloquer de nouvelles choses et elles se diluent de plus en plus dans les rotations. Isaac Il a pour grand atout les synergies entre les objets et leurs interactions, mais comme vous n’en touchez aucun ou que vous n’obtenez que des objets médiocres, vous n’irez nulle part. Tout cela a changé avec Antibirth, un mod gratuit fait par des fans qui ont su frapper le pied en ne se développant pas avec une infinité d’objets, mais en ajoutant de nouvelles mécaniques, des zones intéressantes et des objets qui ne reposent pas sur le téléchargement d’une simple statistique, mais qui changent complètement la façon de jouer.

La liaison d’Isaac: la repentance c’est la dernière extension du jeu. Il a été annoncé après le départ de Après la naissance +, un DLC qui n’a pas convaincu les fans en raison de la quantité démesurée d’éléments médiocres et des changements ajoutés pour aider le joueur, tels que la possibilité de visualiser vos éléments ou de rendre l’installation de mods infiniment plus facile, ainsi que des outils pour les moddeurs, que je connais. aurait dû être inclus dans une simple mise à jour. Repentir comprendra non seulement tout le contenu de Antibirth avec quelques changements mais ajoutera encore plus de contenu. La date est enfin connue, le 31 mars (c’est drôle que ça sorte le jour même de la mort de Mario), et je ne nierai pas que j’ai assez peur. L’équipe de mod d’origine est impliquée dans l’expansion, et compte tenu de la façon dont ils ont compris ce qui rend le jeu magique, vous pouvez vous attendre à un grand niveau de qualité, mais je ne sais pas à quel point ils voulaient l’étendre. La philosophie «plus il y en a, mieux c’est» fait plus de mal que de bien à un jeu déjà inondé de contenu, et s’il est vrai qu’il est important que chaque jeu soit différent, il n’est pas agréable que tout souffre.

La liaison d’Isaac C’est un jeu compliqué en soi, apprendre à jouer pour de vrai prend de nombreuses heures et mourir encore et encore sans rien accomplir, et ce n’est pas une mauvaise chose. Il n’est pas accessible en niveau de difficulté car le monde dans lequel se trouve le pauvre Isaac n’est pas du tout agréable, malgré un mode de difficulté plus simple. Avoir autant d’objets différents rend très difficile l’obtention des meilleurs et pire encore: les objets interagiront pire ou pas du tout, et la découverte est l’un des principaux piliers du jeu. Découvrez l’histoire, ce que fait un objet, ce que vous avez obtenu indirectement ou ce que vous avez perdu dans le processus. Le jeu peut être étendu et il existe des mods qui ajoutent des mécanismes sympas, mais se concentrer uniquement sur une seule section provoque l’effondrement de l’influence naturelle qu’il avait à ses débuts. Même avec le jeu de société, cette tendance a été constatée, que malgré le nombre de cartes que vous devez diviser les decks pour les mélanger, il y aura une autre extension de la même taille que le jeu original. Je veux vraiment que ça sorte Repentir et je vais le racheter si je peux, mais la peur sera là. Il aura besoin de correctifs car il sera déséquilibré, comme toujours, mais le jeu est derrière lui depuis de nombreuses années, certains se sentant artificiellement allongés. Il est peut-être temps de le laisser mourir. Comme Nintendo avec sa fanbase.