La lettre perdue d’Albert Einstein à l’ingénieur britannique suggère une «  physique inconnue  » du comportement animal

Dans une lettre récemment découverte écrite par Albert Einstein , le physicien renommé a suggéré qu’il pourrait y avoir un lien entre les migrations d’oiseaux et les processus physiques «inconnus» – plusieurs décennies avant que les chercheurs ne se rendent compte que les oiseaux pourraient utiliser la physique quantique pour naviguer sur de longues distances.

La lettre dactylographiée d’Einstein, alors à l’Institute for Advanced Studies de Princeton dans le New Jersey, était adressée à un ancien ingénieur radar de la Royal Navy britannique qui vivait à Bournemouth, en Angleterre; son contenu montre à la fois l’extraordinaire perception d’Einstein et sa volonté de s’engager avec le public à propos de son travail, a déclaré Adrian Dyer, un spécialiste de la vision au Royal Melbourne Institute of Technology en Australie.

«Il était clair qu’Einstein recevait un bon nombre de lettres du grand public et qu’il prenait très souvent le temps de répondre», a déclaré Dyer à 45Secondes.fr. « C’est l’un des chercheurs d’élite du 20e siècle, mais il était très intéressé par la recherche ouverte – que vous devez partager vos connaissances et parler aux gens. »

Dyer et ses collègues ont détaillé leurs recherches sur la lettre jusque-là inconnue dans une étude en libre accès publiée le 10 mai dans le Journal de physiologie comparée A .

Les chercheurs ont pris connaissance pour la première fois de l’existence de la lettre après avoir publié des recherches en 2019 dans la revue Progrès scientifiques cela suggère que les abeilles sont capables de mathématiques élémentaires, y compris l’addition et la soustraction.

Un membre du public au Royaume-Uni, la retraitée Judith Davys, a entendu un article sur leurs recherches à la radio et a trouvé un article à ce sujet en ligne . Elle a ensuite contacté les chercheurs pour expliquer qu’Einstein avait écrit à son mari en 1949 pour exprimer des idées similaires, a déclaré Dyer.

Lettre d’Einstein

Dyer et ses collègues ont été étonnés d’apprendre l’existence de la lettre d’Einstein, âgée de 72 ans, et ont demandé à la voir. Des chercheurs des archives Albert Einstein de l’Université hébraïque de Jérusalem, où Einstein a légué ses notes, lettres et registres après sa mort, ont ensuite authentifié la lettre.

La lettre dactylographiée d’Einstein au mari maintenant décédé de Judith Davys, Glyn Davys, est relativement courte – seulement quelques phrases – mais elle montre la réflexion d’Einstein sur la façon dont certains types de comportement animal pourraient être causés par des processus physiques inconnus.

Dyer a déclaré que la lettre originale de Davys à Einstein – qui semble être perdue – semble avoir soulevé les problèmes de l’écholocation par les chauves-souris et de la perception de la lumière polarisée par les abeilles. Les idées de Glyn Davys ont peut-être été inspirées par des articles scientifiques de l’époque sur la recherche sur la perception des abeilles par le scientifique Karl von Fritsch, qui était personnellement connu d’Einstein, a déclaré Dyer.

Davys avait travaillé sur les premiers systèmes radar de la Royal Navy pendant la Seconde Guerre mondiale et semble avoir exprimé l’idée que certains animaux pourraient utiliser des méthodes similaires pour naviguer.

« Nous supposons que Glyn Davys était un ingénieur assez intelligent, et qu’il a écrit à Einstein dans ce contexte, en lui posant des questions sur les sens des animaux et la navigation », a déclaré Dyer. « Cette lettre est perdue, nous avons donc dû procéder à une rétro-ingénierie à partir des preuves de ce qui était plausible. »

Scientifique renommé

Une grande partie du travail d’Einstein sous-tend les technologies fondamentales du 21e siècle, y compris sa théorie de relativité générale qui permet des corrections pour le système GPS utilisé sur les smartphones et régit également la structure à grande échelle de l’univers.

Il a également été l’un des premiers partisans des concepts de la physique quantique , mais il était mal à l’aise avec ses implications. «Dieu ne jette pas de dés», écrivit-il une fois en 1926 pour exprimer son mécontentement face aux idées de la mécanique quantique aléatoire.

Einstein, qui était juif, a quitté l’Allemagne en 1933 après la montée du parti nazi là-bas; il a travaillé pendant un certain temps dans un bureau du département de mathématiques de l’Université de Princeton et, en 1939, il est entré à l’Insitute of Advanced Studies.

Sa lettre à Davys suggère la possibilité que des études sur les capacités de navigation de certains oiseaux lors de migrations à longue distance pourraient «un jour conduire à la compréhension d’un processus physique inconnu».

Dyer note que les scientifiques n’ont suggéré que récemment – par exemple en 2005 dans la revue Biologie du génome – qu’un sens magnétique chez les oiseaux qui semble leur permettre de naviguer pendant les migrations pourrait être basé sur des processus physiques quantiques dans des protéines appelées cryptochromes – plusieurs décennies après la lettre d’Einstein à Davys.

Bien qu’Einstein ne pouvait pas savoir à l’époque que les migrations d’oiseaux pouvaient exploiter des processus physiques quantiques, sa lettre à Davys montre des traces de la perception exceptionnelle des idées pour lesquelles il était célèbre, a déclaré Dyer.

