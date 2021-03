La lettre de Paul McCartney sur une dette célèbre sera mise aux enchères

On sait qu’une lettre écrite par Paul Mccartney se référant à une dette sur une couverture sera mis aux enchères.

La lettre a été écrite en septembre 1989 en réponse à Irene Brierley, après McCartney et George Harrison ils resteront dans leur ferme au nord de gallois deux fois entre 1958 et 1959 lorsque le couple était en vacances.







Après avoir noué une amitié avec le fils d’Irene, John, McCartney et Harrison sont restés à la maison pour la première fois en 1959, revenant l’été suivant, où ils ont passé plus de temps avec la famille. À la fin de leur séjour en 1959, la paire se serait retrouvée avec une couverture Brierley.

Des années plus tard, Irene a écrit à McCartney pour lui rappeler la «dette» générale, recevant une lettre manuscrite de McCartney en 1989.







«Chère Mme Brierley… votre lettre m’a finalement parvenue, et je suis désolé d’apprendre ma ‘dette’… Je me souviens très bien du temps que nous avons passé à Harlech, et j’espère que le chèque endossé réglera nos différends monétaires. Excusez-moi les paroles, j’écris ceci sur un train en mouvement ».

Les enchères devraient commencer à environ 2700 €, ce qui s’ajoute à la longue liste de souvenirs de les Beatles qui a été vendu aux enchères au fil des décennies.