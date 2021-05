La lettre de la chaîne WhatsApp met en garde contre les fraudeurs! C’est tout ⊂ · ⊃ 45secondes.fr.de

Avez-vous également reçu une chaîne de lettres sur les dangers potentiels de WhatsApp? Plus précisément, il s’agit d’un paramètre apparemment automatiquement modifié pour les discussions de groupe, ce qui peut entraîner un risque de sécurité. Nous allons vous montrer de quoi il s’agit.

Une chaîne de lettres circule dans WhatsApp et d’autres réseaux sociaux depuis quelques jours, mettant en garde contre WhatsApp. L’application a ajusté discrètement et secrètement le paramètre de protection des données pour les discussions de groupe, ce qui pourrait avoir des conséquences désagréables pour les utilisateurs. La chaîne de lettre fait référence à l’élément de menu « Groupe » (Paramètres | Compte | Confidentialité). Vous pouvez y définir qui peut ajouter l’utilisateur respectif aux groupes. Là, vous avez le choix entre « Tout le monde » et « Mes contacts ». Selon l’avertissement, WhatsApp a récemment activé l’option «Tout le monde» pour de nombreux utilisateurs, bien que «Mes contacts» ait déjà été défini.

affichage









Xiaomi Redmi Note 10 Pro

+ BLEU Allnet XL 8 Go + 2 Go

+ Écouteurs sans fil Xiaomi Mi True Basic 2 (exclusivement pour les clients 45secondes.fr – uniquement ici) Action incurvée! +2 Go de données supplémentaires

Écran AMOLED 120 Hz (Douce uniformité et réaction rapide)

Volume de données LTE de 10 Go (avec jusqu’à 21,6 Mbit / s) mensuel / 24 mois: 17,99 €

15,99 au magasin

Cause incertaine du changement

La raison du changement soudain du paramètre de discussion de groupe pour de nombreux utilisateurs n’est pas connue. L’une des dernières mises à jour de WhatsApp peut avoir provoqué une réinitialisation involontaire des options de groupe. Les risques causés par cela et discutés dans la chaîne de lettre sont en fait là. Si un utilisateur de WhatsApp peut vous ajouter à des groupes sans votre consentement, les tentatives de fraude sont largement ouvertes.

Risque des spammeurs et fraudeurs

La chaîne de lettres parle un peu sinistrement des «usuriers de prêt» et des «chats de paris douteux», auxquels les utilisateurs doivent faire attention – mais tout autre type de phishing ou de distribution de logiciels malveillants est également possible via lesdits groupes. Les spammeurs et les fraudeurs n’ont besoin que de votre numéro de téléphone et vous êtes un membre non sollicité du groupe.

affichage









Apple iPhone 12 mini

+ o2 gratuit M 20 Go Aluminium de qualité aérospatiale (iPhone dans un nouveau design)

Écran OLED Super Retina XDR (13,7 cm, 1170 x 2532 pixels à 460 ppp)

Volume de données LTE de 20 Go (avec jusqu’à 225 Mbit / s) mensuel / 24 mois: 49,99 €

44,99 au magasin

Comment modifier les paramètres de confidentialité

Si WhatsApp a réinitialisé vos paramètres de discussion de groupe et activé « Tout le monde », vous pouvez facilement le modifier à nouveau. Allez dans Paramètres | Compte | Protection des données | Regroupe l’élément de menu correspondant. Sélectionnez «Mes contacts» là-bas – vous êtes déjà protégé contre les adhésions non sollicitées aux groupes WhatsApp. À propos, il vaut la peine de vérifier à intervalles réguliers si vos options de protection des données sont toujours comme vous le souhaitez. Les mises à jour de l’application modifient les paramètres de temps en temps sans vous en informer.









accord

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

+ BLEU Allnet XL 8 Go + 2 Go

+ Écouteurs sans fil Xiaomi Mi True Basic 2 mensuel / 24 mois: 17,99 €

15,99 au magasin