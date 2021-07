La légende olympique de l’escrime Peter Westbrook apprend aux enfants noirs à adopter le sport

Peter Westbrook est déterminé à rendre l’escrime accessible à plus de personnes de couleur.

Fils d’une mère japonaise et d’un père noir, Westbrook, qui a remporté une médaille de bronze en escrime aux Jeux olympiques d’été de 1984 et a participé à quatre autres Jeux, a créé la Fondation Peter Westbrook en 1991 pour aider à introduire les enfants du centre-ville de New York. domaine au sport.

La fondation aide actuellement 150 personnes, dont certains escrimeurs participant aux Jeux olympiques de Tokyo.

Westbrook dit qu’apporter l’inclusion à un sport qui n’attire traditionnellement pas les personnes de couleur est particulièrement gratifiant.

« Je me sens comme un père fier, oh, mon Dieu », a-t-il déclaré AUJOURD’HUI. « Et puis j’envoie des enfants noirs. Et c’est un sport de lys blanc. Je fais savoir aux enfants : vous devez voir l’éclat de votre noirceur. Vous devez d’abord voir votre lumière, afin de la faire briller.

Westbrook, qui a été porte-drapeau aux Jeux de 1984, s’est mis à l’escrime après avoir grandi dans les projets de logements de Newark, dans le New Jersey, où il a été confronté à la discrimination.

« J’ai dû me transformer en une machine de combat, littéralement, pour éloigner les gens de moi », a-t-il déclaré. « Donc, lorsque je devais traduire ou transférer en escrime, c’était une transition naturelle, car je devais me battre pour gagner ma vie. Maintenant, je dois me battre pour le plaisir.

Ses étudiants disent qu’il a définitivement fait une différence dans leur vie.

« Peter est comme une figure paternelle, un mentor, un autre compétiteur », a déclaré le médaillé d’argent de 2016, Daryl Homer, qui participe également à Tokyo. « Son esprit et son énergie sont quelque chose qui nous tient vraiment tous ensemble. »

« Beaucoup de gens disent: » Je ne connaissais même pas la clôture des Noirs. » C’est plutôt cool de dire : ‘Non, je fais de l’escrime et il y a des Noirs qui font de l’escrime et de plus en plus de Noirs font de l’escrime et ça grandit’ », a déclaré l’escrimeur olympique 2020 Khalil Thompson.

Jusqu’à présent, les escrimeurs minoritaires ont capté les projecteurs à Tokyo. Lee Kiefer, qui est d’origine philippine, est devenue la première femme américaine d’origine asiatique à remporter l’or en escrime au fleuret individuel. Elle est également la deuxième femme de l’histoire américaine à remporter une médaille d’or en escrime, après Mariel Zagunis en 1904.