La légende du tennis fête ses 50 ans: l’impossible carrière de Jim Courier

La star du tennis Jim Courier a dû travailler deux fois pour sa carrière. Le joueur de onze ans de l’époque gagnait lui-même l’argent de sa première leçon de tennis et son talent n’aurait pas dû être exceptionnel non plus. Pourtant, «c’était un taureau sauvage au cœur de lion».

Jim Courier avait onze ans lorsque sa mère Linda l’a inscrit à l’entraînement avec le gourou australien du tennis Harry Hopman. “Nous n’avions pas d’argent”, a déclaré Courier plus tard: “J’ai dû tondre la pelouse pour tous les voisins pendant des semaines pour gagner les 50 € pour la première heure.” D’autres s’occupent de la pelouse de Jim Courier depuis longtemps; son sport a transformé l’homme musclé de Floride en un multimillionnaire. Le 17 août, l’ancien numéro un mondial aura 50 ans.

Hopman n’avait pas besoin d’une heure à l’époque, après dix minutes, il a proposé de former gratuitement le garçon qui battait bruyamment. Ce fut le début d’une carrière dans laquelle Courier remporta deux fois l’Open d’Australie et l’Open de France, atteignit les finales à Wimbledon et à l’US Open, devint numéro un mondial – et ce qu’il fit le 9 mai 2000 après des problèmes de santé. déclaré terminé.

Courier n’était pas un talent doué, il devait travailler pour son succès grâce à un entraînement dur. À 14 ans, il rejoint la célèbre académie de Nick Bollettieri à Bradenton. «Jim était quelqu’un qui ne pouvait jamais sortir de ses installations», a déclaré le double spécialiste Mark Knowles, le meilleur ami de Courier: «Il tenait la raquette comme une batte de baseball et jouait juste le ballon avec force. le cœur d’un lion. “

L’inflammation nerveuse était sa fin

Le succès était inévitable, le coup droit de Courier était le plus dur du circuit au début des années 1990, et son revers à deux mains n’était pas moins dangereux. En raison de sa force et de son endurance, Courier était considéré comme le meilleur joueur du monde sur terre battue de son temps, ce qui était étayé par ses victoires à Roland-Garros en 1991 et 1992. Entre février 1992 et septembre 1993, il a mené le classement mondial pendant un total de 58 semaines.

Le début de la fin est survenu à l’été 1997 lorsqu’une névrite énigmatique a partiellement paralysé son bras droit. Deux ans plus tard, Courier s’est frayé un chemin pour retrouver la 32e place mondiale, mais le feu ne brûlait plus. Son dernier match qu’il a disputé le 25 mars 2000 à Key Biscayne, il a perdu au premier tour contre le Suédois Thomas Enqvist. Depuis, Courier est un expert recherché sur de nombreuses chaînes de télévision majeures, notamment lors des tournois du Grand Chelem. En outre, il a été capitaine de la Coupe Davis des États-Unis de 2010 à 2018, et en 1992 et 1995, il était lui-même membre de l’équipe gagnante.