La légende du BJJ, Andre Galvao, envisage de revenir au MMA

Le Brésilien Andre Galvao est l’un des grapplers les plus titrés de l’ère moderne et a remporté les championnats du monde BJJ six fois en tant que ceinture noire et le tournoi ADCC six fois. Maintenant, il veut revenir au MMA dix ans après son dernier combat.

« Si vous ne le savez pas déjà, maintenant vous le savez », a écrit Galvao sur Instagram. «Sept combats, 5-2 en deux ans et demi. J’ai combattu le MMA de 2008 à 2011. De nombreux combattants du BJJ en étaient heureux à l’époque, ils ont pu remporter mon titre de champion du monde. […] À l’époque, je ne pouvais pas lutter et je n’avais pas de titre ADCC. Mon jeu no-gi est différent maintenant. Je me suis battu uniquement contre les meilleurs, je n’ai jamais pensé au record, j’étais prêt pour tout le monde. Grand respect pour mes adversaires, ils avaient tous beaucoup plus d’expérience que moi. Je voulais montrer au monde que je peux le faire. Maintenant, je veux revenir en arrière et montrer au monde que je suis bon dans ce domaine. C’est le plan de Dieu, pas mon plan. «

Galvao a fait ses débuts en MMA en Californie en 2018 contre le vétéran de Strikeforce Jeremiah Metcalf et l’a amené à se rendre. Le même sort est arrivé à Mikey Gomez et en quarts de finale du tournoi DREAM, l’UFC a connu John Alessio. Après trois victoires rapides, il subit sa première défaite contre Jason High aux points. Galvao a rejoint Strikeforce, a remporté deux combats contre Luke Stewart et Jorge Patino, et a quitté le sport avec une défaite par élimination directe pour revenir au combat deux ans après ses débuts en MMA contre le futur champion de Strikeforce et de l’UFC, Tyron Woodley.

Le joueur de 38 ans avait déjà remporté les Championnats du monde BJJ trois fois dans la catégorie de poids jusqu’à 82 kilogrammes avant de passer au MMA. À son retour, il a remporté le titre trois fois de plus. De plus, Galvao a vraiment pris un bon départ lors des tournois ADCC. Après avoir remporté seulement le bronze en 2007 et l’argent en 2009, il a remporté la médaille d’or dans la sienne et la catégorie de poids ouverte en 2011 avec des victoires sur Rousimar Palhares et Pablo Popovitch en finale. Galvao n’est apparu sur le tapis de l’ADCC qu’en superfights ces dernières années, mais est resté invaincu contre Braulio Estima, Roberto Abreu, Claudio Calasans et l’an dernier contre Felipe Pena.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂