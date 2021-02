"La légende de Zelda: Skyward Sword" vient en HD sur le commutateur

Au cours de la Nintendo Direct d’hier, Nintendo a annoncé un remaster HD de « The Legend of Zelda: Skyward Sword » pour le commutateur. Le remaster sortira le 16 juillet 2021. Les fans de Zelda peuvent également s’attendre à une nouvelle paire de Joycons dans la conception de l’épée maîtresse et du bouclier Hylian.

L’original « The Legend of Zelda: Skyward Sword » est sorti en 2011 sur Nintendo Wii et était le dernier titre console de la série de jeux avant « The Legend of Zelda: Breath of the Wild ». L’une des particularités du jeu est son contrôle de mouvement spécial. Le jeu utilise les capteurs de mouvement de la Wiimote et l’adaptateur Nunchuck pendant les combats. L’utilisation de l’épée, du bouclier et du tir à l’arc ressemble un peu à la réalité.

Remaster a des commandes de mouvement et de bouton

Le remaster Switch joue deux fois aussi avec ces Joy-Cons chics.

Les commandes de mouvement de l’original ont été spécialement adaptées pour les Joy-Cons pour le remaster Switch de « The Legend of Zelda: Skyward Sword ». Si vous le souhaitez, vous pouvez lire la nouvelle édition comme l’original. Pour le mode portable du Switch et en particulier pour le Switch Lite, qui n’a pas de Joy-Cons détachable, les développeurs ont également intégré des commandes par boutons.

« The Legend of Zelda: Skyward Sword » marque un tournant dans la série

Comme la plupart des autres jeux « Zelda », « Skyward Sword » a été bien accueilli par les critiques et les fans. Cependant, la formule de jeu habituelle semblait un peu usée à l’époque. Heureusement, Nintendo l’a également remarqué.

Au lieu de livrer une autre partie avec le gameplay habituel et des graphismes familiers après « Skyward Sword », le fabricant de jeux japonais a surpris avec « The Legend of Zelda: Breath of the Wild », qui regorgeait d’idées nouvelles. Des éléments de survie, un immense monde ouvert, un nouveau style graphique et bien d’autres innovations qui ont remporté un franc succès.

Il est compréhensible que certains fans soient un peu déçus de la Nintendo Direct d’hier et auraient préféré l’annonce d’une date de sortie pour la suite de « Breath of the Wild » au lieu d’un autre remaster. Au lieu de cela, Nintendo a demandé de la patience, il devrait y avoir plus d’informations sur le prochain jeu dans le courant de l’année.