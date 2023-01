La légende de Vox Machina Cast dit que la saison 2 sera « plus stupide » mais aussi « plus sombre »

La série animée d’aventure-comédie, La Légende de Vox Machinarevient pour sa deuxième saison le 20 janvier, et le casting a discuté avec Variety de la possibilité de livrer plus de rires et de halètements inspirés de la fantaisie. Ashley Johnsonqui exprime le clerc gnome Pike Trickfoot, dit que la prochaine saison sera plus proche de Donjons et Dragons, le jeu de rôle sur lequel la série est basée :





«Cette saison se sent presque à certains égards plus proche du match. J’ai l’impression que c’est plus idiot et plus sombre – et c’est plus gros et plus méchant. J’ai l’impression que tout est juste tourné à 11. «

La Légende de Vox Machina est une adaptation animée de Critical Role, qui est une série Web en direct où des doubleurs professionnels jouent Donjons et Dragons. C’est plus qu’une simple diffusion en direct d’un jeu, puisque les joueurs/acteurs jouent vraiment le rôle de leurs personnages alors qu’ils interagissent les uns avec les autres et partent à l’aventure sous la direction de l’hôte, acteur vocal légendaire. Matt Mercier. Mercer exprime plusieurs personnages secondaires dans La Légende de Vox Machina, et aime la façon dont le spectacle peut passer de thèmes sérieux à une comédie burlesque en un instant:

«Je suis très fier du fait que nous, en tant que narrateurs de genre épées et sorcellerie, de haute fantaisie, pouvons gracieusement saisir les cataclysmes de la fin du monde et le véritable drame de l’amitié perdue et les conséquences de ses actions terribles – et dans le prochain scène, avoir des trucs de crosse de dragon.

Sam Riegel dit qu’il y a du matériel pour au moins cinq saisons

L’intrigue de la deuxième saison tourne autour de la fête devant arrêter non pas un, mais quatre dragons potentiellement cataclysmiques. Liam O’Brienqui exprime le demi-elfe voleur, Vax’ildan, dit que le groupe sera mis à l’épreuve alors qu’ils se rapprochent : « Nous voyons cette nouvelle famille mise à l’épreuve face à des obstacles insurmontables… et ce qu’ils font pour se tenir l’un l’autre en haut. »

Cependant, Vox Machina n’est pas n’importe quelle famille. Ils sont également chargés de sauver le monde et doivent faire des choses plutôt grossières pour ce faire. Sam Riegel révèle que son personnage, le barde gnome Scanlan Shorthalt, devra entrer dans un dragon « par son tractus intestinal », affirmant que la scène est exactement ce que le public attend de la série : « Les gens veulent ce qu’ils veulent, et nous ne sommes pas va faire obstacle à cela.

Travis Willingham, qui fournit la voix du barbare Grog Strongjaw, promet qu’il y aura des « conséquences » aux actions d’un certain personnage alors que les deuxième et troisième saisons mettent en place des « éléments de fin de partie ». Cela ne signifie pas que la série se terminera par une troisième saison, qui a déjà été éclairée. Sam Riegel dit « nous pourrions aller pendant cinq saisons ou plus » car il y a des centaines d’heures de la série Web Critical Role, qui a débuté en 2015.

La deuxième saison de La Légende de Vox Machina commence à diffuser sur Prime Video le 20 janvier 2023 et présente les voix de Laura Bailey, Taliesin Jaffe, Ashley Johnson, Matthew Mercer, Liam O’Brien, Marisha Ray, Sam Riegel et Travis Willingham.