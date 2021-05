La légende de Star Wars, Mark Hamill, prend un coup «  silencieux  » sur sa scène unique dans Le réveil de la force

Indépendamment de ce que certains peuvent penser de The Force Awakens, l’épopée de science-fiction de 2015 a été en mesure de ramener la méga-franchise sur grand écran. En plus de donner aux fans plus âgés une autre chance de voir une galaxie loin, très loin, le réveil de la force a également donné aux nouveaux fans une chance de découvrir les personnages classiques qui ont fait de la série ce qu’elle est aujourd’hui.

Parmi ces personnages se trouve le principal héros de base, Luke Skywalker, interprété par Mark Hamill. Hamill a eu un rôle de camée silencieux dans le réveil de la force, jouant le genre de type MacGuffin que les héros principaux recherchent au cours de leur aventure. Depuis lors, Hamill a été assez ouvert avec ses sentiments sur l’utilisation de Luke pendant l’ère désormais surnommée « Rise of the First Order ».

Lors des célébrations de la journée Star Wars « May the Fourth Be With You », la populaire chaîne YouTube Bad Lip Reading a mis en ligne un extrait d’images supprimées de leur Éveil de la force vidéo. Ladite vidéo comporte également Mark Hamill faire une impression de Harrison Ford, quelque chose que Hamill peut également être vu faire dans un épisode de Tard dans la nuit avec Seth Meyers.

« J’ai trouvé cette courte scène supprimée de The Force Awakens sur l’un de mes disques de sauvegarde. Cela me semble un jour approprié pour la partager. Une fois de plus, @hamill lui-même cloue l’impression de Harrison Ford. Une ligne rapide de @jessicadicicco aussi! «

Hamill a répondu aux images récemment publiées via son compte Twitter, tout en plaisantant un peu sur son manque de dialogue dans le réel. Guerres des étoiles suite.

« Écoutez comme @BadLipReading me donne, non seulement une chance de doubler Harrison, mais plus de lignes que dans le film réel. #EpVII_MyOnlySilentMovie »

Écoutez comme @BadLipReading me donne, non seulement une chance de doubler Harrison, mais plus de répliques que je n’en avais dans le film réel.#EpVII_MyOnlySilentMovie ???? https://t.co/5tY6N5miaV – Mark Hamill (@HamillHimself) 7 mai 2021

Ce n’est pas la première fois qu’Hamill se moque du silence de son personnage dans The Force Awakens, car il a également fait une blague lors de sa cérémonie du Walk of Fame le 8 mars 2018. Attirant une réaction assez solide de la foule. » Je n’ai pas été aussi sans voix depuis #TheForceAwakens », a déclaré Mark Hamill alias Luke Skywalker lors de sa cérémonie du Walk of Fame #StarWars #JediDay

De plus, le 7 mai 2020, Hamill a également publié sur son compte Twitter un autre rappel « clin d’oeil, coup de coude » à son rôle dans le réveil de la force.

« Que le 7 soit l’épisode qui m’a laissé sans voix. »

Que le 7 soit l’épisode qui m’a laissé sans voix pic.twitter.com/inpJHBMBkh – Mark Hamill (@HamillHimself) 7 mai 2020

En plus de The Force Awakens, Hamill n’a pas non plus hésité à partager ses réflexions sur Star Wars: Les derniers Jedi, ce qui a certainement été une expérience partagée entre les fans, les critiques et les téléspectateurs réguliers. Mis à part ces blagues et blagues, Hamill continue d’être en première ligne de la base de fans de Star Wars, que ce soit pour réagir aux discussions sur la théorie des fans et prendre le temps de discuter de la franchise dont il a joué un rôle si important. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur Mark Hamill, l’acteur vétéran donne la voix à Art Rosenbaum dans l’émission de super-héros animée, Invincible.

Sujets: Star Wars Day, Star Wars, Force Awakens