La légende de Star Wars chérit la réaction des fans à la finale de la saison 2 de Mandalorian

Un particulier Guerres des étoiles l’icône aime tout The Mandalorian réactions finales de la saison 2 qui sont apparues sur les réseaux sociaux. Les fans de la franchise sont souvent très passionnés par les intrigues et les personnages qui se faufilent dans les histoires susmentionnées. Pour la majorité des fans, la première trilogie est l’endroit où se trouve toute la magie, en particulier avec la distribution originale de Mark Hamill, Carrie Fisher, Harrison Ford et Billy Dee Williams.

#Pas de mots-Voir les réactions des fans au retour de Luke est quelque chose que je chérirai pour toujours. Leur anticipation de voir le X-Wing / Ep. 6 robes / un sabre laser / un sabre laser VERT / une main gantée / une main non gantée / un étranglement de Force / R2-était SURPASSANT et très émouvant pour moi-1/2 https://t.co/gzKn9IVPf6 – Mark Hamill (@HamillHimself) 31 décembre 2020

À l’heure actuelle, la plupart des pays du monde savent que Mark Hamill est revenu en tant que Luke Skywalker dans The Mandalorian finale de la saison 2. Il a réussi à vaincre une armée de Dark Troopers et à récupérer Grogu en même temps pour un entraînement Jedi. C’était un moment d’émotion pour de nombreuses raisons, mais hardcore Guerres des étoiles les fans étaient plus que ravis de voir enfin Luke comme le puissant Jedi qu’il est devenu après Le retour du Jedi. C’était un moment énorme, et il n’a pas été perdu pour Mark Hamill.

Hier, Mark Hamill s’est rendu sur les réseaux sociaux pour remercier Dave Filoni et Jon Favreau de lui avoir offert un cadeau qu’il ne savait pas vouloir. L’acteur doit également être assez satisfait de la façon dont Luke Skywalker a été décrit The Mandalorian après la réponse terne à Le dernier Jedi et La montée de Skywalker. Maintenant, Hamill remercie les fans. « Voir les réactions des fans au retour de Luke est quelque chose que je chérirai pour toujours », a posté Hamill sur Twitter. «Leur anticipation de voir le X-Wing / Ep. 6 Robes / un sabre laser / un sabre laser VERT / une main gantée / une main non gantée / un étranglement de la Force / R2-était SURPRENANT et très émouvant pour moi.

Guerres des étoiles les fans de tous âges perdent toujours la tête à propos de l’entrée de Luke Skywalker. The Mandalorian la saison 2 a plein de surprises, mais il n’y avait pas beaucoup de fans qui s’attendaient réellement à ce que Luke revienne. Il y avait des spéculations, mais toute connaissance officielle a été gardée secrète, ce qui a surpris Mark Hamill et Jon Favreau. La plupart des secrets de la saison 2 ont pu rester sous le radar, bien que les fuites de casting aient finalement trouvé leur chemin en ligne. Tout le monde savait que Rosario Dawson allait être à bord pour jouer à la version live-action d’Ahsoka Tano, mais ils ne savaient pas comment elle allait s’intégrer dans le scénario.

Quant à l’avenir de Luke Skywalker, cela n’est pas clair pour le moment. Il y a eu des spéculations selon lesquelles le personnage réapparaîtra dans le prochain Ahsoka série, bien que cela n’ait pas encore été officiellement confirmé. Les théories des fans postulent qu’Ahsoka Tano sera celui qui avertira Luke de continuer sur la voie des Jedi, sachant très bien que cela peut conduire à l’obscurité. Quant à savoir si cela se produira ou non, personne ne le pense pour le moment. Vous pouvez consulter la dernière réaction à The Mandalorian finale de la saison 2 ci-dessus, grâce à Compte Twitter officiel de Mark Hamill.

