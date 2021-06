La légende de la ligne rouge relie nos destinations

Photo/Image :

Horoscope Virtuel – Carolina Paiva, Edition

Certaines légendes existent pour nous montrer l’importance réelle de la vie et des événements qu’elle contient, nous enseigner des leçons importantes et, surtout, nous alerter sur des schémas que nous suivons et ne réalisons pas toujours. C’est aussi le cas d’une légende orientale connue sous le nom de « La légende de la ligne rouge ».

Il est apparu il y a des milliers d’années, quand on croyait que tout le monde était né avec une ligne rouge attachée à son doigt qui serait attachée à quelqu’un d’autre. Indépendamment de la distance et du temps, cette ligne serait toujours connectée à la personne que vous êtes destiné à rencontrer, comme si elle était votre âme sœur ou la réponse à toutes vos questions. Cette ligne sera avec vous pour la vie, peu importe ce que vous faites, où vous vivez ou combien de temps il faut pour trouver l’autre extrémité.

À cette époque, un empereur rencontra une sorcière qui prétendait savoir comment trouver la fin de chaque ligne. Elle serait capable de voir le sort des gens et de les y conduire. L’empereur lui ordonna alors de l’emmener auprès de la femme qui était destinée à être sa femme, mais lorsqu’il arriva à cette destination, il trouva une paysanne avec un bébé dans les bras. Indigné par l’indication de la sorcière, il réagit sur un coup de tête et pousse la femme, faisant tomber son bébé et lui faire une large blessure au visage. Puis il ordonna de tuer la sorcière, car elle était un imposteur.

De nombreuses années plus tard, lorsque le moment est venu pour l’empereur de se marier, la cour a recommandé qu’il soit rejoint par la fille d’un général très important. Quand il l’a trouvée, très propre et mystérieuse, il a découvert qu’elle avait une cicatrice sur son visage sous un voile – exactement le bleu qu’elle avait fait à ce bébé. C’était le destin qui consacrait l’indication de la sorcière, qui n’était apparemment pas du tout un imposteur.

Ainsi, la légende de la ligne rouge montre l’importance d’accepter notre destin sans jugement. C’est quelque chose que nous ne devons pas être capricieux ou rejeter, car le destin a son pouvoir suprême et réapparaîtra, tôt ou tard, dans nos vies.

La légende est si forte que même aujourd’hui certains orientaux marchent encore avec une ligne rouge. C’est leur façon de garder vivant le principe que la ligne les relie à leurs proches, à l’amour vrai et au destin qui leur est écrit. C’est aussi un moyen de toujours se souvenir de l’importance d’être humble et d’accepter ce que la vie vous réserve, d’apprendre quotidiennement à gérer au mieux les surprises et les circonstances. Quelque chose qui ne peut être opposé et auquel il faut avoir l’esprit et le cœur ouverts.