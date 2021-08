La leçon de l’enseignant sur l’équité à l’aide de pansements devient virale sur TikTok

Qui savait que l’un des outils d’apprentissage les plus importants dont les écoles primaires ont besoin est une boîte de pansements ?

Aimee, enseignante de troisième année du primaire, également connue sous le nom d’aimeesedventures sur TikTok, a commencé à devenir une tendance lorsqu’elle a publié une vidéo sur l’enseignement aux enfants de l’importance de l’équité en utilisant des pansements.

L’enseignante a posté une vidéo sur TikTok le 16 août sur la façon dont elle a choisi d’enseigner l’équité à ses élèves à l’aide d’un simple pansement médical.

Nous avons tous besoin de la leçon vidéo virale de cet enseignant sur l’équité à l’aide de pansements.

Elle a expliqué dans la vidéo qu’elle demande à ses élèves le premier jour d’école s’ils se sont déjà éraflé le coude.

Comme nous le savons tous, les petits enfants se blessent souvent par accident, tombant souvent sur le trottoir en jouant dehors et se grattant le coude, et comme Aimee avait supposé que tous les enfants levaient la main.

Elle choisit ensuite un pansement et demande à un élève de raconter à la classe l’histoire de la façon dont il s’est blessé au coude, puis elle met le pansement sur son coude.

Elle demande ensuite à celui qui s’est cogné la tête et d’autres mains se lèvent. Comme avant, une élève raconte son histoire et elle dit qu’elle est désolée qu’ils se soient fait mal à la tête, voici un pansement pour votre coude.

Ensuite, a-t-elle dit, les enfants seront souvent confus après avoir dit cela alors que l’autre enfant s’est cogné la tête, mais elle leur donne un pansement pour leur coude.

Elle fait la même chose après avoir demandé si quelqu’un s’est écorché le genou.

Elle a dit qu’après ce point, elle explique aux enfants, « même si j’ai donné à tout le monde exactement la même chose de la même manière, cela ne leur a pas été utile, et en conclusion, juste ne veut pas dire que tout le monde obtient la même chose, juste signifie que chacun obtient ce dont il a besoin pour réussir. »

Aimee simplifie l’équité pour les enfants à comprendre.

Sa méthode d’enseignement est une baseune manière ic mais brillante pour les enfants d’enregistrer dans leur esprit comment fonctionne l’équité.

Elle a dit que maintenant ses élèves sont plus compréhensifs envers les enfants diabétiques et ont besoin d’une collation supplémentaire pour augmenter leur taux de sucre dans le sang, ou lorsque leurs amis autistes ont besoin d’écouteurs antibruit, et lorsque leurs amis atteints de TDAH ont besoin d’un fidget spinner.

La vidéo compte désormais 3,9 millions de vues sur TikTok et plus de 2 millions de vues sur Facebook avec 50 000 likes.

Dans une autre vidéo explicative, Aimee explique que sa leçon d’équité de pansement portait sur l’équité, car une terminologie « injuste » est utilisée lorsque les enfants n’ont pas une bonne compréhension de ce concept.

Par conséquent, lorsqu’ils disent que quelque chose n’est « pas juste », elle leur répond « un pansement », puis ils se souviennent de la leçon.

Aimee compte maintenant près de 25 000 abonnés sur TikTok et continue de publier des vidéos pédagogiques utiles que les parents et les autres enseignants peuvent utiliser pour réussir à aider leurs enfants à apprendre de nouvelles choses.

Megan Hatch est un écrivain à YourTango qui couvre la culture pop, l’amour et les relations, et les soins personnels.