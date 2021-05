La lampe grotesque «  porte-bonheur  » de la Jérusalem romaine manque la moitié de son visage

Les archéologues qui fouillent d’anciens tunnels sous la ville de Jérusalem ont découvert un curieux porte-bonheur assis au milieu des pierres: une lampe à huile vieille de 2000 ans en bronze et en forme de la moitié d’un visage humain grotesque.

L’objet a été intentionnellement enterré dans les fondations d’un bâtiment datant de la période romaine de la ville (environ 63 avant JC à 300 après JC), à la suite de la destruction de la ville et du Second Temple (un lieu saint juif) par les forces romaines en 70 après JC. La lampe a peut-être été cachée dans la fondation du bâtiment comme une sorte de porte-bonheur rituel, ont déclaré les chercheurs.

« Les dépôts de la Fondation (offrandes) étaient répandus dans le monde antique et étaient destinés à la chance et à assurer la pérennité du bâtiment et de ses occupants », ont déclaré les archéologues Yuval Baruch et Ari Levy, de l’Autorité israélienne des antiquités, dans un communiqué. .

« Ils étaient généralement enterrés sous les planchers des bâtiments ou des fondations. »

La lampe est impeccablement conservée, avec sa mèche d’origine toujours à l’intérieur. Il a probablement été fabriqué par un artiste de métal romain et présente un motif grotesque commun rappelant les masques de théâtre romain, ont déclaré les chercheurs. La pointe de la lampe a la forme d’un croissant de lune, tandis que la poignée est moulée comme une feuille d’acanthe. Aucun autre objet comme celui-ci n’a jamais été trouvé à Jérusalem, et sa découverte soulève un certain nombre de questions, ont déclaré les chercheurs.

La moitié de la lampe rare. Jusqu’à présent, seules quelques-unes de ces lampes ont été découvertes dans le monde entier. (Crédit d’image: Dafna Gazit, Autorité des antiquités d’Israël)

Par exemple, qu’y avait-il de si spécial dans ce bâtiment qu’il avait besoin d’une bénédiction de bonne chance en premier lieu? Selon les chercheurs, cela peut avoir quelque chose à voir avec l’emplacement du bâtiment, juste au-dessus d’une ancienne artère connue sous le nom de chemin de pèlerinage – une rue de la fin de la période romaine reliant le mont du Temple de Jérusalem à la piscine de Siloé, une piscine taillée dans la roche près de les portes de la ville, qui ont servi de point de départ à de nombreux pèlerins. La présence de la lampe ici « démontre l’importance de la zone même après la destruction du Second Temple », ont déclaré les chercheurs.

L’autre grande question est de savoir pourquoi la lampe est apparemment coupée en deux. Était-il censé reposer contre une surface plane, comme un mur, ou y a-t-il une lampe jumelle identique quelque part conçue pour compléter le visage?

Un indice est venu une semaine après la découverte de la lampe, lorsque des chercheurs hongrois ont rapporté avoir trouvé une lampe similaire – en bronze et présentant la moitié d’un visage grotesque – à Budapest en 2012. Photos de la lampe hongroise partagées avec Le Times of Israel semblent correspondre parfaitement à la lampe de Jérusalem, avec une lampe montrant le côté gauche du visage de la figure et l’autre lampe montrant le côté droit.

Selon l’équipe hongroise, leur lampe a même une petite fente rectangulaire sur son côté plat, comme si une autre pièce était destinée à s’y connecter. La lampe de Jérusalem, quant à elle, a une petite arête saillante à peu près au même endroit.

Ces lampes, séparées par des milliers de kilomètres, sont-elles deux moitiés du même tout? Les chercheurs espèrent le découvrir, éventuellement en réalisant des modèles imprimés en 3D des objets à partager avec leurs homologues pour analyse. Les archéologues pourraient bientôt découvrir à quel point leurs lampes sont chanceuses.

