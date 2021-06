La lame 14 ravivée de Razer met enfin Ryzen entre les mains des fans

Le Razer Blade 14 est de retour. Et avec son retour après une interruption de trois ans, un nouveau type de matériel est disponible : un processeur Ryzen.

Une configuration basée sur AMD est une configuration demandée depuis longtemps par les fans, selon Razer, qui a dévoilé lundi l’ordinateur portable de 14 pouces lors de sa conférence de presse E3. À partir de 1 799 €, il comprend les graphiques Max-Q à 8 cœurs et 16 threads Ryzen 5900HX et Nvidia GeForce RTX série 30, ainsi que des écrans à taux de rafraîchissement élevé jusqu’à 1440p en résolution. Il rejoint la gamme existante d’ordinateurs portables Blade basés sur Intel (Blade Stealth 13, Blade 15 et Blade Pro 17).

Comme d’habitude, Razer prétend perturber l’industrie avec le nouveau Blade 14, principalement pour la façon dont cet ordinateur portable intègre du matériel haut de gamme dans un profil incroyablement compact. La version la plus somptueuse est un couplage sans compromis du 5900HX et d’un RTX 3080, plus un écran 165 Hz, 1440p 100% DCI-P3 FreeSync Premium. Cependant, les variantes RTX 3070 et RTX 3060 conservent la sensation de luxe : la première partage l’écran du modèle 3080, tandis que la seconde arbore un panneau 144 Hz 1080p 100% sRGB FreeSync Premium. Les deux écrans sont de niveau IPS et sont calibrés sur mesure.

Razer Razer affirme que son Blade 14 est l’ordinateur portable de jeu de 14 pouces le plus fin et le plus petit du marché.

Tout ce matériel s’insère dans un corps en aluminium anodisé noir mat mesurant un peu plus d’un demi-pouce d’épaisseur (16,8 mm) et un peu plus d’un pied de longueur (320 mm). Pour garder les températures raisonnables dans ce profil mince, Razer a ignoré les caloducs traditionnels en faveur du refroidissement par chambre à vapeur.

Pour compléter ces configurations, 16 Go de mémoire, un SSD PCIe de 1 To pouvant être mis à niveau par l’utilisateur et une batterie de 61,6 watts-heure qui, selon Razer, fourniront jusqu’à 12 heures d’utilisation. Les ports incluent deux USB 3.2 Type-C capables de fournir de l’alimentation et DisplayPort, deux USB 3.2 Type-A, HDMI 2.1 capable de jusqu’à 4K/120 Hz et une prise combo 3,5 mm. Pour la connectivité, le Blade 14 prend en charge le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.2. Les autres composants incluent une webcam compatible Windows Hello, un clavier Razer Chroma avec RVB par touche, un grand trackpad en «verre de précision» et une paire de haut-parleurs à déclenchement ascendant prenant en charge l’audio spatial THX.

Razer a annoncé deux autres produits aux côtés du Blade 14 : le Razer Raptor 27 à 800 €, un moniteur de 27 pouces 165 Hz 1440p avec certification THX, et le chargeur Razer USB-C GaN à 180 €, un chargeur au nitrure de gallium de 130 watts à quatre ports. Les précommandes commencent le 14 juin et incluent la possibilité d’acheter un adaptateur Razer VESA séparé de 100 € pour le moniteur.

Spécifications Razer Blade 14

Des prix: 1 799 € (RTX 3060), 2 199 € (RTX 3070), 2 799 € (RTX 3080)

1 799 € (RTX 3060), 2 199 € (RTX 3070), 2 799 € (RTX 3080) CPU: AMD Ryzen 5900HX

AMD Ryzen 5900HX RAM: 16 Go DDR-3200 (fixe)

16 Go DDR-3200 (fixe) Stockage: SSD PCIe 1 To (évolutif)

SSD PCIe 1 To (évolutif) Graphique: Nvidia GeForce RTX 3080, RTX 3070 ou RTX 3060 (jusqu’à 8 Go de mémoire et 100 W TDP)

Nvidia GeForce RTX 3080, RTX 3070 ou RTX 3060 (jusqu’à 8 Go de mémoire et 100 W TDP) Affichage: QHD 14 pouces (1440p) 165 Hz avec 100 % DCI-P3 et AMD FreeSync Premium (modèles RTX 3070 et 3080) FHD 14 pouces (1080p) 144 Hz avec 100 % sRGB et AMD FreeSync Premium (modèle RTX 3060)

Ports/Connectivité : USB 3.2 Type-C avec Power Delivery (PD 3.0) et DisplayPort 1.4 (2x), USB 3.2 Type-A (2x), HDMI 2.1, verrou Kensington

USB 3.2 Type-C avec Power Delivery (PD 3.0) et DisplayPort 1.4 (2x), USB 3.2 Type-A (2x), HDMI 2.1, verrou Kensington La mise en réseau: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 Webcam: Windows Hello IR HD (1MP/720p)

Windows Hello IR HD (1MP/720p) Clavier: Razer Chroma RVB

Razer Chroma RVB Dimensions: 12,59 x 8,66 x 0,66 pouces (319,7 x 220 x 16,8 mm)

12,59 x 8,66 x 0,66 pouces (319,7 x 220 x 16,8 mm) Poids: 3,92 livres (sans chargeur)

3,92 livres (sans chargeur) La batterie: 61,6 Wh

Cette histoire a été mise à jour le 15/06/2021 avec des informations supplémentaires sur le poids du Razer Blade 14.

Remarque : lorsque vous achetez quelque chose après avoir cliqué sur les liens dans nos articles, nous pouvons gagner une petite commission. Lisez notre politique de liens d’affiliation pour plus de détails.

