La Lamborghini Huracan Performante affronte la concurrence. Imaginez le résultat?

Date: 29 décembre 2020

Le portail britannique Autotrader a organisé une course d’accélération d’un quart de mile avec cinq modèles super sportifs. Et la vérité est que, malgré le comptage même avec des voitures électriques qui sont aujourd’hui une référence sur le marché, le résultat a fini par être inattendu …

Toutes les courses d’accélération pure ne sont pas identiques et celle-ci en particulier a eu la participation de cinq voitures qui ne sont pas des concurrents directs en termes de segments ou de configurations.

Autotrader voulait analyser le comportement de la Lamborghini Huracan Performante face à certaines voitures très compétitives lors d’un test d’accélération en ligne droite avec une distance d’un quart de mile. Au final, le résultat ne laisse aucun doute.

Vous regretterez de ne pas avoir pu mettre à l’épreuve la Porsche Taycan Turbo S, qui était un adversaire plus grand du Tesla que le Taycan 4S. Cependant, même si la McLaren 540C est une supercar impressionnante, elle n’est pas non plus à la hauteur de la Huracan Performante, car cette dernière est le haut de gamme pour Lamborghini, tandis que la 540C est une «version d’entrée de gamme» de McLaren.

Le test a également mis en évidence la présence de l’Aston Martin DBS, qui est plus puissante que la Lamborghini et la McLaren, mais aussi plus lourde, ce qui représente une menace moindre dans un départ en ligne droite. Dans ce dernier chapitre, la Model S et la Taycan ont obtenu un premier avantage juste après le signal de départ.

Combustion vs électrique

Quiconque souhaite être plus rigoureux peut affirmer que toutes les batailles entre les véhicules à combustion interne et les voitures électriques ne sont pas équitables, même si les valeurs de puissance ou d’accélération de 0 à 100 km / h sont similaires.

Le fait est qu’une supercar à moteur à combustion interne doit rivaliser avec une supercar électrique et non avec une berline électrique ou un crossover électrique.

Le nouveau Tesla Roadster devrait occuper cette place lors de son lancement sur le marché.

