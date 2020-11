La justice noire et gay confirmée à la Cour suprême de Californie

Audience de confirmation pour Martin Jenkins au juge associé de la Cour suprême de Californie. (Photo: Jason Doiy / Commission des nominations judiciaires)

Un juge gay a marqué l’histoire avec sa nomination à la Cour suprême de Californie.

Martin Jenkins, qui a été nommé pour le siège vacant à la cour d’État par le gouverneur Gavin Newsom le mois dernier, sera la première personne LGBT + à sortir, la première personne queer de couleur et le troisième homme afro-américain à avoir siégé au la plus haute cour de l’État.

Sa nomination a été confirmée à l’unanimité mardi 10 novembre, la Commission indépendante des nominations judiciaires ayant fait l’éloge de la justice éminemment qualifiée.

Des éloges élogieux pour le premier juge de la Cour suprême gay noir de Californie

Son rapport dit: «L’impressionnant bilan de 30 ans de réalisations professionnelles du juge Jenkins est également égalé par sa force de caractère, sa compassion et son intégrité. Il est loué pour son intelligence brillante, son tempérament de première classe et son humanité sans bornes.

«Le juge Jenkins incarne les qualités recherchées chez un candidat à la Cour suprême: collégialité, capacité rédactionnelle, érudition et distinction dans la profession juridique, associées à une vaste expérience sans précédent.

«De plus, sa compassion, son humilité, son engagement à vie au service public et sa passion pour la justice font de lui un ajout très méritant et digne de la plus haute cour de l’État.

«En conséquence, la Commission a estimé que le juge Jenkins était exceptionnellement bien qualifié pour le poste auquel il avait été nommé, juge associé de la Cour suprême de Californie.»

Jenkins, le fils d’un concierge qui a grandi en aidant son père à nettoyer les bâtiments, a trouvé le succès en droit malgré son rêve précoce de devenir joueur de la NFL. Il a passé des années en tant qu’avocat des droits civils et a été nommé à quatre juges par des démocrates et des républicains.

La justice a gardé sa sexualité privée pendant la majeure partie de sa vie et n’a commencé à se manifester qu’au cours des cinq dernières années, avant de rencontrer et de tomber amoureux de son partenaire, le courtier immobilier Sydney Shand.

« Un pas en avant monumental » pour la communauté LGBT + en Californie

Rick Chavez Zbur de Equality California a déclaré: «La nomination par le gouverneur Newsom du premier juge de la Cour suprême ouvertement gay de Californie est un pas en avant monumental pour la communauté LGBTQ + et pour tout notre État.

«Non seulement le juge Jenkins est exceptionnellement qualifié et constitue un choix exceptionnel pour le plus haut tribunal de Californie, mais il incarne les valeurs de notre grand État. Le gouverneur Newsom donne l’exemple à l’échelle nationale en veillant à ce que le gouvernement californien reflète la diversité des personnes qu’il sert.

Newsom a déclaré dans un communiqué le mois dernier: «Le juge Jenkins est largement respecté parmi les avocats et les juristes, actif dans sa communauté d’Oakland et sa foi, et est un homme décent dans son âme.

«En tant que membre critique de mon équipe de haute direction, j’ai constaté de première main que le juge Jenkins possède à la fois brillance et humilité. Le peuple californien ne pouvait pas demander à un meilleur juriste ou à une personne plus gentille d’assumer cette importante responsabilité. »

Jenkins a déclaré: «Je suis vraiment honoré et honoré d’être invité par le gouverneur à continuer de servir le peuple californien à la Cour suprême.

«Je servirai avec les normes éthiques les plus élevées qui m’ont guidé tout au long de ma carrière, informé par la loi et ce que je comprends être juste et équitable.»