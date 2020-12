La Justice League de Zack Snyder sortira au début de 2021, selon Warner Bros.

La Justice League de Zack Snyder sortira au début de 2021. Le PDG de WarnerMedia, Jason Kilar, a révélé la nouvelle cet après-midi après avoir publié d’autres énormes nouvelles de la date de sortie de 2021 pour leurs autres projets. Warner Bros.présentera ses films 2021 dans les salles de cinéma et sur HBO Max simultanément, ce qui fait parler tout le monde. Cependant, les fans de DC devraient être heureux de savoir que Zack Snyder en a presque fini avec son point de vue Ligue de justice.

Après avoir laissé tomber la bombe majeure de la journée, Jason Kilar a continué à parler d’autres projets HBO Max. « Et en ce qui concerne HBO Max, il y a tellement de séries originales et d’originaux de HBO incroyables qui m’enthousiasment », a déclaré Kilar. Le documentaire Tiger Woods HBO arrivant en janvier est incroyable. Et cette petite chose appelée Zack Snyder’s Ligue de justice à venir dans quelques mois également. »Les adeptes de Snyder attendent depuis des mois les nouvelles de la date de sortie.

Bien qu’aucune date de sortie officielle pour Ligue de justice a été annoncé, il semble que Zack Snyder et Warner Bros.annonceront quelque chose sous peu. Jason Kilar a poursuivi en parlant de certaines des choses que les abonnés peuvent espérer sur HBO Max dans un proche avenir.

« Oh, et le retour de Succession et le très attendu copains Réunion. Nous avons également un nouveau drame policier à venir appelé Pas de mouvement soudain du réalisateur Steven Soderbergh, lauréat d’un Oscar et d’un Emmy « , a déclaré Pilar. Il a conclu en déclarant: » Et … ok, je vais m’arrêter là, mais je n’ai fait qu’effleurer la surface en ce qui concerne les nouvelles versions de HBO Max. boutique. Peut-être que je devrais faire un autre article sur la bibliothèque de films et de séries bonkers sur HBO Max? «

Ligue de justice initialement ouvert dans les salles en 2017, bien après que Zack Snyder ait laissé le projet entre les mains de Warner Bros.et de Joss Whedon. La version théâtrale était un film complètement différent de ce que Snyder avait initialement envisagé et c’était un flop critique et commercial. Les fans de DC ont été extrêmement contrariés par la façon dont le film s’est terminé et ont presque immédiatement appelé le studio à sortir le Snyder Cut, qui s’est ensuite transformé en un mouvement de positivité à part entière.

Après des années, Warner Bros.a approché Zack Snyder pour revoir Ligue de justice et le faire selon ses propres conditions. Le réalisateur a été choqué et a immédiatement accepté l’offre du studio. Tout récemment, Snyder a réuni certains des membres de la distribution pour quelques reprises importantes, ce qui n’ajoutera que quelques minutes à l’énorme durée d’exécution de 4 heures. HBO Max diffusera le film en quatre tranches distinctes pour donner aux fans de DC l’expérience complète de ce que Snyder avait initialement prévu que les gens voient dans les cinémas. Collider a été l’un des premiers points de vente à rendre compte de Zack Snyder Ligue de justice venir à HBO Max dans les prochains mois.

Sujets: Justice League, Snyder Cut