La «  Justice League  » de Zack Snyder sera divisée en six chapitres

Zack Snyder a révélé le titre des six chapitres dans lesquels sa version de ‘Justice League’, qui arrivera ce mois-ci à HBO Max.

Après avoir pris quelques nouvelles prises et ajouté une séquence de Jared Leto comme le joker sur la bande, Snyder a travaillé à la finition de sa nouvelle version sur ‘Justice League’ qui sera complètement différente de la version de Joss Whedon publié dans le passé.

Changements dans la prochaine version de ‘Justice League’ de Zack Snyder ils seront substantiels, allant encore plus loin de l’histoire originale et des arcs auxquels vous avez pensé pour les personnages. Avoir un contrôle créatif complet sur le projet, la version de Snyder durerait 4 heures et serait catégorie R.

Maintenant, il a également été annoncé que le soi-disant «La coupe de Snyder» Il sera composé de six chapitres, dont le réalisateur a dévoilé leurs titres.

Via votre compte officiel Twitter, Snyder a partagé les titres des six chapitres de la bande: ‘Ne comptez pas dessus, Batman’, ‘Age of Heroes’, ‘Mère bien-aimée, fils bien-aimé’, ‘Change Machine’, ‘Tous les chevaux du roi’ Oui «Quelque chose de plus sombre».







Avant l’annonce des titres des chapitres de la bande, les fans ont naturellement commencé à tisser toutes sortes de théories qui cherchent une explication possible à ce que l’on peut voir sur la bande.

Pour le moment, il faudra attendre la prochaine fois. 18 mars, lorsque la version de Zack Snyder de ‘Justice League’ atteint HBO Max.