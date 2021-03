La Justice League de Zack Snyder se termine avec un énorme Cliffhanger

Le réalisateur Zack Snyder vient peut-être de nous mettre tous déçus, avec l’homme derrière La coupe Snyder révélant que sa prochaine épopée de super-héros se terminera par un cliffhanger. Un cliffhanger qui ne sera probablement jamais résolu. Non seulement Snyder décrit le cliffhanger comme «massif», mais il atténue encore plus l’idée que le public verra un jour Ligue de justice 2 se concrétiser. Cela ressemble Justice League de Zack Snyder est le dernier que nous verrons de ce monde.

« Eh bien, c’était censé être deux autres films. Cela fait allusion, comme vous le feriez, à un autre monde potentiel. Je planterais les graines comme je l’avais voulu de ce qui arriverait dans les films ultérieurs. C’est là-dedans, mais en ce qui concerne les histoires à venir – si jamais cela se produisait, ce qui ne semble pas le faire – mais je pense qu’il est facile de spéculer sur cette base et nous pouvons en parler pendant un bon moment. un cliffhanger … Le film se termine par un énorme cliffhanger, ouais. «

Bien que The Snyder Cut ait apparemment atteint 4 heures de pression sur la vessie (heureusement, vous pouvez mettre en pause HBO Max), il semble que Snyder n’ait toujours pas eu assez de temps pour raconter toute l’histoire qu’il avait toujours voulu. Au cours d’une récente interview, Snyder a offert quelques détails sur ce que la suite aurait impliqué, révélant qu’elle se serait déroulée principalement dans le monde post-apocalyptique de Knightmare, sur lequel nous reviendrons dans La coupe Snyder. Il a également détaillé le rôle du tyrannique Darkseid en disant qu’il aurait été le « méchant suite », avant d’assurer aux fans qu’il « est définitivement en plein effet. [in the Snyder Cut]. Il dirige le spectacle. Il est là. Je ne veux pas, encore une fois, le gâcher mais, oui, il est définitivement là. «

Bien que nous restions dans l’ignorance de la fin de ce cliffhanger «massif», il sera certainement décevant pour les fans de Snyder d’apprendre que le La coupe Snyder, quelque chose pour lequel ils se sont battus si durement, se sentira toujours inachevé. Pourtant, la bande-annonce récemment publiée a offert quelques surprises qui ne manqueront pas de plaire aux fans de DC et de Snyder, y compris un aperçu du retour de Jared Leto en tant que version Knightmare fatiguée de la route du Joker. Sachant ce que nous savons maintenant des plans de Snyder pour Ligue de justice 2, le dernier coup de la bande-annonce du Joker de Leto pourrait-il être le cliffhanger se terminant en question? Si tel était le cas, cela conduirait sans aucun doute à une éruption de gémissements mécontents et de coups d’œil frustrés.

Justice League de Zack Snyder devrait suivre une intrigue similaire à ce que le public a vu dans les théâtres en 2017, tout en apportant des changements substantiels en cours de route. Reprise après les derniers événements de Batman V Superman: l’aube de la justice, Bruce Wayne (Ben Affleck) est déterminé à faire en sorte que le sacrifice de Superman (Henry Cavill) ne soit pas vain et que le monde reste protégé, alignant ses forces avec Diana Prince (Gal Gadot) avec des plans pour recruter une équipe de métahumains pour protéger le monde d’une menace imminente aux proportions catastrophiques.

Heureusement, le public n’a pas à attendre trop longtemps pour voir à quel point La coupe Snyder est, avec la sortie du film sur HBO Max le 18 mars 2021. Cela nous vient avec l’aimable autorisation d’IGN.

