La Justice League de Zack Snyder reçoit une nouvelle bande-annonce la semaine prochaine

Zack Snyder a annoncé qu’une nouvelle bande-annonce pour Ligue de justice sera publié la semaine prochaine. Le réalisateur travaille actuellement dur sur des photographies supplémentaires, qui s’ajouteront au Joker de Jared Leto. Alors que les fans de DC ont été enthousiasmés par les nouvelles images, Snyder a précisé que cela ne durerait qu’environ 5 minutes de plus pour les 4 heures du film. Cela étant dit, les reprises sont plus que susceptibles d’ajouter quelque chose de crucial au produit final.

La bande-annonce originale de la Justice League de Zack Snyder a été supprimée en raison de plaintes pour droits d’auteur concernant « Hallelujah » de Leonard Cohen. Dans une nouvelle interview, Snyder a détaillé qu’il travaillait sur une nouvelle version de la bande-annonce, qui sortira mardi prochain, le 7 novembre, à 9h PST. Le réalisateur a déclaré qu’il apportait « quelques modifications » à la bande-annonce, mais il n’est pas entré dans les détails sur les changements qu’il est en train d’apporter. Cependant, Snyder a également annoncé qu’il animerait une diffusion en direct sur Vero le même jour, car il promet de parcourir l’ensemble de la bande-annonce avec les fans.

Zack Snyder a également pris un certain temps pour confirmer que Jared Leto revenait en tant que Joker pour le nouveau Ligue de justice, mais a dit qu’il aura plus d’un look « fatigué de la route ». Le réalisateur n’est évidemment pas entré dans plus de détails, mais il n’avait que des éloges pour Leto et sa vision du Clown Prince of Crime. Snyder a admis à l’acteur que l’idée dès le début était de l’inclure dans le film, ce qui s’est avéré être exactement ce que Leto avait besoin d’entendre. Selon Snyder, il s’est pratiquement engagé tout de suite.

Henry Cavill ne participe pas à la Ligue de justice reshoots, ce qui signifie que Zack Snyder est probablement assez à l’aise avec les images qu’il a. Les fans de DC n’auront pas à s’inquiéter de voir le visage décoiffé d’Henry Cavill dans le film, car tout a été tourné sous Joss Whedon. Snyder n’utilisera rien qui a été tourné avec Whedon à la barre et soutient qu’il n’a toujours pas vu le film qui est sorti en salles il y a 3 ans.

Ligue de justice n’a toujours pas de date de sortie concrète pour 2021. Le film sera présenté en première sur HBO Max en 4 parties, chaque tranche durant environ une heure. Prendre la route épisodique nécessitera de nouvelles modifications créatives pour le faire fonctionner ensemble, ce qui pourrait expliquer pourquoi nous n’avons pas de date de sortie officielle pour le moment. Quoi qu’il en soit, 2020 se termine et nous devrions recevoir des informations sur la date de sortie dans un proche avenir et une nouvelle bande-annonce pourrait être le moment d’annoncer ladite date de sortie. Nous devrons simplement attendre et voir. Vous pouvez consulter l’interview de Zack Snyder ci-dessus, grâce à la chaîne YouTube Beyond the Trailer.

Sujets: Justice League, Snyder Cut, HBO Max, Streaming