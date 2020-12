La Justice League de Zack Snyder pourrait obtenir une sortie en salle classée R

La Justice League de Zack Snyder pourrait bien se diriger vers les théâtres après tout, et elle sera probablement notée R. Ceci, selon Snyder lui-même, qui a révélé de nouveaux détails sur sa légendaire coupe du film de super-héros DC Comics. Le soi-disant Snyder Cut arrivera sur HBO Max en tant que mini-série l’année prochaine. Mais, selon Snyder, WarnerMedia explore également la notion de sortie en salles.

Tout d’abord. Le Snyder Cut va présenter une tonne de nouvelles images, le nouveau film enregistrant un peu moins de quatre heures. C’est pourquoi il est divisé en une mini-série. Toutes les nouvelles images, ainsi que Zack Snyder ajouté dans les reprises, a donné à l’ensemble un avantage plus difficile, semble-t-il. Voici ce que Snyder avait à dire à ce sujet dans une récente interview.

« Voici une information que personne ne sait: le film est fou et tellement épique et est probablement classé R, c’est une chose qui, je pense, va arriver, que ce sera une version R-rated, c’est sûr. Nous n’avons pas entendu parler de la MPAA, mais c’est mon instinct. «

Alors que la MPAA n’a pas encore rendu de décision, si Zack Snyder soupçonne cette nouvelle version de Ligue de justice sera noté R, c’est une valeur sûre. Mais l’élément le plus attrayant pour les fans qui mouraient d’envie de voir la vision de Snyder se concrétiser est que le cinéaste parle avec le studio d’une sorte de course théâtrale. Comment, précisément, cela fonctionnerait, reste à voir mais voici ce qu’il avait à dire.

« Je suis un grand fan et un grand partisan de l’expérience cinématographique, et nous parlons déjà de Ligue de justice jouer en salle en même temps qu’il arrive sur HBO Max. Si bizarrement, c’est l’inverse [of the trend]. «

WarnerMedia a récemment révélé que l’ensemble de son ardoise de films 2021 ferait ses débuts sur HBO Max et dans les salles simultanément. Cette décision s’est avérée controversée. Quoi qu’il en soit, il semble que le studio puisse, rétroactivement, ajouter Zack Snyder’s Ligue de justice à cette liste. Étant donné qu’ils dépensent 70 millions de dollars supplémentaires pour un film qui était initialement un échec financier au box-office, il est logique qu’ils veuillent capitaliser autant que possible. Parlant plus précisément de la raison pour laquelle le film peut être estampillé d’une note R, Snyder avait ceci à dire.

« Il y a une scène où Batman lâche une bombe F. Cyborg n’est pas trop content de ce qui se passe dans sa vie avant de rencontrer la Ligue de la justice, et il a tendance à dire ce qu’il pense. Et Steppenwolf ne fait que pirater les gens en deux. Alors [the rating would be due to] violence et blasphème, probablement les deux. «

Zack Snyder est parti à l’origine Ligue de justice bien en production. Joss Whedon est intervenu, avec des réécritures et des reprises massives au cours de son mandat. La version théâtrale, sortie en 2017, ne représentait pas la vision originale de Snyder. Sa nouvelle version inclura le méchant Darkseid, parmi de nombreux autres changements. Aucune date de sortie n’a été révélée pour le moment mais elle est attendue début 2021. Cette nouvelle nous parvient via Entertainment Weekly.

