La Justice League de Zack Snyder partage son premier regard sur le Joker de Jared Leto

Les fans étaient clairement ravis par l’extrait, avec une spéculation: « Pas de tatouages » endommagés « ou de grilles visibles et une bouche sanglante … ressemblant à un flash-back à l’équipe pré-suicide à Arkham pour moi. »

Un autre a ajouté: « J’ai hâte de voir ce film. Désireux de voir Jared Letode Joker rôle dans le film, et ce qui a été révélé de son plan semble extraordinaire.

« Justice League de Zack Snyder ça va être génial. Bonne utilisation de 4 heures. Excellent travail Zack, et merci. Vive le Snyderverse! «

Il a ajouté: « Quand il est devenu évident que je devais faire une pause, je savais qu’il y aurait des récits créés sur Internet. Ils feraient ce qu’ils font. La vérité est que je ne me soucie plus de ce genre de choses. chose maintenant. «

Joss Whedon a succédé à sa place et, après une déception au box-office et des critiques moyennes, les fans ont demandé une coupe alternative plus fidèle à la vision originale de Snyder – que Warner Bros a décidé de poursuivre.