La «Justice League» de Zack Snyder lance la bande-annonce Flash

Le dimanche, HBO Max a publié une nouvelle bande-annonce pour la « Justice League » Zack Snyder mettant en lumière The Flash. Cette bande-annonce est la dernière d’une série, après les bandes-annonces précédentes qui se concentrent sur Batman, Superman et Aquaman, avec d’autres à venir.

Ezra Miller joue Flash, fait ses débuts en « Batman v Superman: Dawn of Justice » et retour dans Justice League. Il reviendra pour jouer dans le prochain film sur le thème de Flash. Point de rupture, où tu te rencontreras Homme chauve-souris Joué par la star de retour Michael Keaton.

Dans « Justice League de Zack Snyder, The Flash est un héros que Batman recrute pour protéger la Terre après la mort de Superman. Flash fait équipe avec Cyborg, Wonder Woman, Batman et Aquaman pour défendre la planète contre l’invasion de Apokolips. Vous pouvez voir la bande-annonce ci-dessus.

« Justice League » de Zack Snyder est sorti après une longue campagne de fans voulant voir la vision originale du réalisateur pour le film terminée. Snyder lui-même ne pensait pas que sa cour se libérerait un jour.

« Justice League » Snyder Cut sortira le 18 mars 2021.