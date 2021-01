La Justice League de Zack Snyder et la stratégie de sortie du Blu-ray de Wonder Woman 1984 révélée?

le Wonder Woman 1984 et Ligue de justice Les dates de sortie des disques Blu-ray arriveraient bientôt. Zack Snyder’s Ligue de justice devrait sortir sur HBO Max en mars, tandis que Wonder Woman 1984 est actuellement en streaming et dans les salles. La date de sortie officielle du Snyder Cut n’a pas encore été annoncée, bien que nous devrions le savoir dans les semaines à venir. Snyder avait précédemment révélé que Warner Bros. laissait le Wonder Woman suite a son temps promotionnel avant de se lancer dans son projet tant attendu.

Selon des sources, Justice League de Zack Snyder sera disponible sur Blu-ray en mars, tandis que Wonder Woman 1984 sera disponible en avril. Aucune date de sortie n’a été donnée pour les deux titres. Tandis que Wonder Woman 1984 est actuellement diffusé sur HBO Max, il sera supprimé à partir du 24 janvier. Bien que cela n’ait pas été confirmé, la suite reviendra probablement sur la plate-forme de streaming lors de la sortie du Blu-ray, ce qui aurait lieu en avril, donc les fans de DC devraient bientôt regarder le film s’ils ont prévu de le faire.

Wonder Woman 1984 est sorti en salles et sur HBO Max il y a près d’un mois. La version hybride a beaucoup de gens curieux de savoir dans quelle mesure elle réussira. Warner Bros. a annoncé son intention de sortir tous ses films 2021 de la même manière, bien qu’il ait vu une certaine résistance de la part des cinéastes. le Wonder Woman suite a pu gagner de l’argent dans les salles de cinéma au cours de son premier week-end, mais il a depuis été en proie à des critiques diviseurs de la part des critiques et des fans.

En ce qui concerne le tristement célèbre Snyder Cut, les fans de DC sont plus que probablement heureux que cela se produise. Si vous aviez fait un sondage à cette époque l’année dernière, il n’y a pas beaucoup de gens qui auraient pensé que Warner Bros. était prêt à jeter des millions de dollars à Snyder pour revenir en arrière et créer sa vision originale du film. Mais c’est exactement ce qui s’est passé, avec de courtes reprises avec la distribution originale et de nouveaux visages, comme le Joker de Jared Leto. La coupe de Snyder Ligue de justice dure plus de 4 heures et s’étalera sur quatre tranches d’une heure.

DC et Warner Bros. augmentent actuellement leurs productions. Le flash, qui était en enfer pendant des années, se prépare enfin à commencer la production. L’histoire ouvrira le DC Multiverse, permettant à peu près tout ce qui se passe dans la narration. Michael Keaton revient en tant que Batman et apparaîtra aux côtés de la version du personnage de Ben Affleck sur grand écran. Cela étant dit, Zack Snyder en a apparemment fini avec DC après la sortie de Ligue de justice, bien que cela puisse changer à tout moment. La sortie du Snyder Cut prouve que tout est possible. The Digital Bits a été le premier à annoncer que Ligue de justice et Wonder Woman 1984 arrivent bientôt sur Blu-ray.

