La Justice League de Zack Snyder est officiellement classée R pour la violence et les bombes F de Batman

Le réalisateur Zack Snyder lui-même croyait que sa coupe de Ligue de justice, doublé La coupe Snyder, recevrait une cote R, et il avait raison! Justice League de Zack Snyder a maintenant officiellement reçu la note «R» pour «violence et certains termes», ainsi que le titre alternatif de Justice League: la coupe Snyder. Il a été précédemment annoncé que Batman lâcherait effectivement au moins une bombe F dans cet original de HBO Max, qui sera diffusé en mars avec la possibilité de projeter également dans certaines salles de cinéma à travers le pays.

Zack Snyder a fait allusion aux différences substantielles entre sa version de Ligue de justice et ce que le public a vu dans les salles, le cinéaste prévoyant que La coupe Snyder attraperait une note «restreinte». « Voici une information que personne ne sait: le film est fou et tellement épique et est probablement classé R – c’est une chose qui, je pense, va arriver, que ce sera une version R-rated, c’est sûr », a prédit Snyder. « Nous n’avons pas entendu parler de la MPAA, mais c’est mon instinct … Il y a une scène où Batman lâche une bombe F. Cyborg n’est pas trop content de ce qui se passe dans sa vie avant de rencontrer la Justice League, et il a tendance pour dire ce qu’il pense. Et Steppenwolf ne fait que pirater les gens en deux. [the rating would be due to] violence et blasphème, probablement les deux. «

Le film devrait présenter « deux heures et demie de séquences inédites », alors attendez-vous à quelque chose de très différent de ce que le réalisateur remplaçant Joss Whedon a produit en 2017. La coupe Snyder inclurait Joe Manganiello dans le rôle de Deathstroke, l’arrivée de Ray Porter en tant que suzerain cosmique tyrannique Darkseid, beaucoup plus de l’histoire tragique de Cyborg, Harry Lennix se révélant comme Martian Manhunter, et même le retour de Jared Leto en tant que Joker, qui est «fatigué de la route» a été récemment tease dans une nouvelle image obscure et obsédante.

Le Snyder Cut devrait suivre un complot similaire à Justice League, avec un synopsis récemment publié expliquant certains des changements; « Dans la LIGUE DE JUSTICE DE ZACK SNYDER, déterminé à faire en sorte que le sacrifice ultime de Superman (Henry Cavill) ne soit pas vain, Bruce Wayne (Ben Affleck) aligne ses forces avec Diana Prince (Gal Gadot) avec l’intention de recruter une équipe de métahumains pour protéger le monde menace imminente aux proportions catastrophiques. La tâche s’avère plus difficile que Bruce ne l’imaginait, car chacune des recrues doit affronter les démons de son propre passé pour transcender ce qui les a retenus, leur permettant de se rassembler, formant finalement une ligue sans précédent de héros. Maintenant unis, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) et The Flash (Ezra Miller) sont peut-être trop tard pour sauver la planète de Steppenwolf, DeSaad et Darkseid et leurs terribles intentions. «

Justice League de Zack Snyder présente une distribution d’ensemble qui comprend Ben Affleck dans Bruce Wayne / Batman, Henry Cavill dans Clark Kent / Superman, Amy Adams dans Lois Lane, Gal Gadot dans Diana Prince / Wonder Woman, Ezra Miller dans Barry Allen / The Flash, Jason Momoa dans Arthur Curry / Aquaman, Ray Fisher comme Victor Stone / Cyborg, Jeremy Irons comme Alfred, Diane Lane comme Martha Kent, Connie Nielsen comme Hippolyta et JK Simmons comme James Gordon. La sortie de Snyder Cut est désormais prévue sur HBO Max le 18 mars 2021. Ceci est une gracieuseté de Film Ratings.

Sujets: Justice League, Snyder Cut, HBO Max, Streaming