La Justice League de Zack Snyder donne vie à une histoire épique de DC (Critique)

Contre toute attente, cette semaine apporte enfin la vision de Zack Snyder pour Ligue de justice aux masses. Ne le sauriez-vous pas, c’est en fait assez génial.

Pour être honnête, je ne savais pas trop à quoi m’attendre du légendaire «Snyder Cut». D’une part, je n’étais pas exactement son plus grand partisan, même si je suis depuis longtemps fan des films de Snyder. Alors que nous avons commencé à voir davantage le film se rassembler et que nous avons eu un regard plus franc sur les manigances des coulisses qui l’entouraient, j’ai senti le battage médiatique entrer.

J’ai beaucoup apprécié Homme d’acier, et j’ai eu des problèmes avec Batman contre Superman (bien que le Director’s Cut sur celui-là va VRAIMENT très loin), mais dans l’ensemble, j’ai trouvé que c’était décent. Dans l’ensemble, les approches des personnages de ces films ne sont pas les versions «définitives», et je ne suis pas convaincu qu’elles aient jamais été censées l’être. En tant que tel, si vous regardez les films comme davantage «Esleworld Stories», je pense que cela les rend beaucoup plus agréables.

Réalisé par: Zack Snyder

Rédigé par: Chris Terrio

Mettant en vedette: Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ray Fisher, Jason Momoa, Ezra Miller

Date de sortie: 18 mars via HBO Max

Le Ligue de justice qui a été lancé en 2017 était… .quelque chose. Je pense qu’il y avait du plaisir là-bas (principalement lié au frisson de voir tous ces personnages ensemble), mais on ne peut nier que c’est la nature non polie. Entre le travail VFX inférieur à la moyenne et les différences très évidentes entre les images originales et les trucs nouvellement tournés, cela laissait beaucoup à désirer.

Je ne répéterai pas les hauts et les bas des fondations de l’univers cinématographique de DC, mais je pense qu’il est important de savoir d’où je viens en termes de Justice League de Zack Snyder. Essentiellement, j’avais espéré que ce serait bon, mais j’ai gardé mes attentes à un niveau raisonnable. Heureusement, le film est bien meilleur que ce que j’aurais pu imaginer. Bien que loin d’être parfaite, c’est une épopée impressionnante qui m’a laissé en vouloir plus.

Un pas au-delà

Je ne plongerai pas trop dans l’aspect histoire du film. Pour l’essentiel, l’histoire de base de Justice League de Zack Snyder est essentiellement le même que celui que nous avons vu en 2017. Batman / Bruce Wayne, ressentant la culpabilité de son affrontement avec Superman et sachant qu’une menace plus grande est à venir, travaille avec Diana Prince pour rassembler une équipe d’autres métahumains. Steppenwolf, un disciple de Darkseid, est venu sur Terre à la recherche des trois boîtes mères qui convertiraient la planète en terrain vague, idéal pour que Darkseid prenne le contrôle.

Il ne leur faut pas longtemps pour comprendre qu’ils sont toujours surpassés et ont besoin du plus grand protecteur de la Terre, Superman, de retour. Tout cela aboutit à une bataille épique et à une course pour empêcher les boîtes mères de détruire la planète.

Même idée de base, non? Eh bien, mis à part les battements d’intrigue similaires, il n’y a vraiment aucun intérêt à comparer les deux Ligue de justice films ensemble. L’exécution, le rythme, le score et les caractérisations sont tellement différents que vous avez vraiment l’impression de regarder un nouveau film. En tant que tel, il ne sert à rien d’essayer de les empiler, il n’y a vraiment aucune comparaison.

Enfer, l’équipe n’est même pas complètement ensemble (ou même PENSE à Superman) au moment où nous atteignons la durée complète du premier film! Bien que cela puisse donner l’impression que les deux premières heures seraient lentes, je pense qu’elles font partie de mes moments préférés dans le film. À savoir parce que cela donne à tous ces héros de la place pour briller et se sentir comme de vrais personnages.

Des héros à encourager

Même dans les 20 premières minutes environ, je me suis retrouvé à me soucier davantage de l’histoire / des personnages que de l’intégralité du film précédent. Le rythme allongé laisse la place à certains moments de personnage qui leur permettent d’être plus compréhensibles et plus engageants dans l’ensemble. Dans l’ouverture, cela est particulièrement vrai pour le méchant Steppenwolf.

Bien qu’il ait été repensé (franchement, il ressemble toujours à un personnage de dessin animé), sa nouvelle apparence n’est pas ce qui le rend meilleur cette fois-ci. Au lieu de cela, vous avez une bien meilleure idée de son pouvoir, de sa menace et de ses motivations, ce qui le rendait infiniment plus dur à cuire. J’avais l’impression qu’il était une menace cette fois-ci, au-delà d’être grand et monstrueux, et cette première caractérisation ajoutait un niveau palpable de tension à chaque rencontre.

De même, vous obtenez une meilleure impression pour chacun des héros. Entre l’approche maladroite / naïve de Barry Allen de l’héroïsme, à la sensation anti-héros maussade d’Aquaman, chacun d’eux se sent plus distinctement étoffé et intéressant. Wonder Woman, qui avait auparavant bénéficié d’un film solo, est toujours extrêmement sympathique. Elle était l’une de mes parties préférées la première fois, et sa dynamique entre les nouveaux membres de la Justice League est la pierre angulaire de tout le groupe.

Pour ceux qui ne se souciaient pas de Batman dans le (s) film (s) précédent (s), j’ai été surpris de voir à quel point je l’aimais dans le film. Ayant appris de ses erreurs en combattant Superman, ce Batman ressemble beaucoup plus au héros que nous connaissons et aimons. Il est toujours sombre et maussade, mais il y a plus d’optimisme cette fois, et un sentiment sincère qu’il VEUT être meilleur. Il est beaucoup plus facile à comprendre et contribue à apporter un niveau d’ancrage et de gravité à de nombreux grands moments du film.

On a beaucoup parlé du personnage de Cyborg de Ray Fisher, de la façon dont Whedon l’a traité (à la fois à l’écran et hors écran), et je dois dire qu’il a certainement été volé. Son rôle dans ce film est significatif et sert d’ancrage émotionnel à toute la grande action. Il est nouveau dans ses pouvoirs, et les super-héros en général, alors nous pouvons le voir grandir dans son rôle dans l’équipe tout en étant encadré par ces douleurs de croissance.

Action magnifique

Cet effort pour jeter les bases des personnages aide à préparer le terrain pour l’histoire d’une manière qui la change complètement. Plutôt que d’être / se sentir comme un dessin animé du samedi matin, cela ressemble plutôt à une épopée radicale. En raison du lien plus fort avec les personnages, j’étais beaucoup plus investi dans l’action en cours.

Dites ce que vous voulez à propos de la narration de Snyder (j’ai dit la même chose à plusieurs reprises, j’en suis sûr), mais on ne peut nier qu’il fait de jolies, jolies séquences d’action. Dans Justice League, il est en pleine forme, apportant ses flairs stylistiques normaux avec un sentiment de «punch» qui manquait cruellement auparavant.

Il y a une poignée de gros décors à admirer (le flashback remanié de la première rencontre avec Darkseid est incroyable et j’ai besoin d’un film entier dédié), mais même les plus petites rencontres me semblent plus lourdes. C’est dans ces moments où vous avez une idée de leurs compétences individuelles et de la véritable menace que Steppenwolf apporte à la table.

C’est aussi le plus dur à cuire que Superman ait jamais été à l’écran. Ce n’est pas le héros incertain de ses pouvoirs Homme d’acier, ni le héros en conflit de BvS. C’est un Superman confiant en ses capacités et en sa place dans le monde qu’il aime.

Ce qui ne marche pas

Ligue de justice de Snyder n’est pas un film parfait. C’est vraiment amusant, ne vous méprenez pas, mais il y a encore quelques problèmes mineurs à discuter.

C’est long – Bien que j’aie apprécié l’exposition supplémentaire dès le début, vous ressentez certainement chaque instant des quatre heures de tournage du film. Il y a un certain nombre de scènes, en particulier dans le troisième acte, qui auraient pu être complètement jetées et ajouter peu à l’histoire.

Bien que je déteste le dire, aussi cool soit-il, la séquence entièrement nouvelle qui a été filmée spécifiquement pour cette sortie me semblait complètement superflue. Si quoi que ce soit, cela semble préparer le terrain pour une suite, qui semble encore moins susceptible de se produire. Je pense que l’histoire aurait pu être plus serrée à trois heures. Même ainsi, je ne peux pas dire que je me suis déjà ennuyé pendant ma montre.

Une certaine scène avec Lois – Je n’entrerai pas trop dans les détails (je veux éviter les spoilers pour les nouveautés) mais il y a une scène avec Lois et Martha qui est juste… eh bien, c’est bizarre. Cela crée un lien émotionnel solide entre les deux, mais il y a une certaine révélation qui remet complètement toute la scène en question. Cela n’a pas de sens et on a l’impression que cela a diminué un grand moment entre ces deux personnages.

Certains des malédictions – Tout le monde sait que je suis assez friand du mot «putain». Je ne m’y oppose jamais et oui, cela apparaît dans la Justice League R-rated. Cela dit, il y a quelques fois où son utilisation s’est simplement sentie… hors de propos. La plupart du temps, la malédiction qui s’est produite (il n’y en a pas une surabondance) a bien pénétré le dialogue / la scène naturelle, mais il y en a une ou deux qui m’ont fait sortir du moment; jeté là-dedans juste pour être «énervé». Fuck est un bon mot avec de nombreuses utilisations et je déteste le voir gaspillé.

VFX – Dans l’ensemble, les effets visuels fonctionnent à pas de géant mieux que le film précédent, mais il y a encore beaucoup de fois où le VFX semble fragmentaire. Comme je l’ai mentionné, Steppenwolf se sent toujours comme un personnage de dessin animé avec sa refonte (bien que Darkseid soit VRAIMENT impressionnant).

Il y a quelques moments, particulièrement remarquables lors de l’attaque de Themiscyra, où les arrière-plans et les acteurs en direct ne se mélangent tout simplement pas bien. Il est très évident que vous les regardez interagir sur une scène avec des arrière-plans ajoutés numériquement.

Plus que prévu

Justice League de Zack Snyder se trouve dans un endroit étrange. Il est lancé avec un certain nombre d’attentes et de détracteurs des fans, tous deux composés de personnes qui ont déjà pris une décision sur le film. Cela dit, il semble que cela défie les attentes des deux côtés. Ce n’est pas un chef-d’œuvre parfait qui «change complètement la donne», mais il est également loin d’être proche du désastre que certains craignaient / attendaient.

C’est un très, très bon film de DC. Ce n’est pas parfait, mais justifie la direction vers laquelle cet univers se dirigeait. Alors que DC approfondit leur multi-vers (permettant plusieurs prises de «canon» sur ces personnages), ce film de Justice League a l’impression qu’il s’intégrera bien. Enfer, il y a même quelques connexions que vous pouvez voir porter leurs fruits Aquaman (auquel il ne s’était pas connecté auparavant) et Le flash.

Je ne suis pas sûr qu’il y aura une suite à ce film. Je ne suis même pas sûr que ce soit possible à ce stade (le simple fait de rassembler ce groupe pour un film complet semble être un étirement). Ce que je sais, c’est que je suis soudainement impatient de voir ce qui se passe ensuite et les retombées pour les fils de l’histoire qu’il laisse en suspens. Ce n’est pas un endroit auquel je m’attendais mais je suis ravi de sortir de ce film en voulant plus.