La Justice League de Zack Snyder approfondira les origines de Themyscira

Connie Nielsen, qui joue la reine Hippolyta dans le DCEU, a mis en lumière de nouveaux détails tournés autour Justice League de Zack Snyder, et une sous-parcelle impliquant « plus d’Amazoniens ». Zack Snyder a développé une version profondément interconnectée de Ligue de justice qui n’a jamais vu le jour. Si vous vous souvenez de la coupe théâtrale de Ligue de justice, il y avait deux séquences impliquant les Amazones, l’une lorsque Steppenwolf envahit leur île pour récupérer la Mother Box, et l’autre un flashback, se concentrant sur la plus grande guerre que Steppenwolf faisait rage contre la planète. Ce dernier aura désormais Darkseid comme initialement envisagé par Snyder dans sa coupe à venir sur HBO Max.

Ne pas révéler trop de détails sur le Snyder Cut avant sa première sur HBO Max, Connie Nielsen concentré sur la façon dont Justice League de Zack Snyder creusera plus profondément dans l’origine de l’Amazonie et explorera la trame de fond de Themyscira par rapport à ce que nous avons vu dans Patty Jenkin’s Wonder Woman. Elle déclare ceci.

« Je ne peux pas en dire beaucoup mais, ce qui était incroyable, c’est que cela faisait vraiment partie de l’histoire qu’il a construite, dans Justice League, donc il y avait aussi une histoire d’origine, une histoire d’origine. »

Connie Nielsen a également déclaré que ce serait un plaisir pour les fans de Wonder Woman de voir la vraie culture amazonienne à travers les yeux de Zack et que « tout le monde va adorer voir à quel point les guerriers amazoniens sont mauvais ».

Il ressort clairement de la bande-annonce que l’équipe de guerriers entièrement composée de femmes et leur maison Themyscira jouerait un rôle plus important dans le film, probablement principalement dans la partie qui implique l’invasion de la Terre par Darkseid. La bande-annonce a déjà montré un petit clip, où un temple à Themyscira, probablement celui qui abrite la Mother Box, est détruit en cendres. La brutalité de la guerre contre l’invasion de Darkseid et Steppenwolf est beaucoup amplifiée dans la version de Zack de l’équipe de super-héros. Bien que Nielsen elle-même n’ait pas participé aux reprises de photos que Zack a subies après que sa coupure ait été allumée en vert, Justice League de Zack Snyder comportera des séquences supprimées que Zack a tournées dans le cadre de la production originale.

Justice League de Zack Snyder comprend Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ray Fisher, Jason Momoa et Ezra Miller comme équipe éponyme, à la tête d’un ensemble plus large. Dans Justice League de Zack Snyder, Bruce Wayne / Batman recrute Diana Prince, Arthur Curry, Victor Stone et Barry Allen pour former Justice League et arrêter Steppenwolf et son armée de Parademons, à leur insu, une menace plus dangereuse, Darkseid, se cache dans l’ombre tirant tous les cordes.

