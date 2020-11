La Justice League de Zack Snyder apporte 2,5 heures de séquences invisibles à HBO Max

Alors que nous savons que la nouvelle coupe de Ligue de justice fournira aux fans environ 4 heures de plaisir de super-héros, on ne sait pas combien de ces images seront auparavant inédites … jusqu’à présent. Eh bien, en discutant de la sortie de la nouvelle bande-annonce, Snyder a révélé à quel point la coupe de son réalisateur était un matériau jamais vu auparavant.

« N’oubliez pas non plus qu’il s’agit probablement de deux heures et demie de séquences inédites dans ce film, j’imagine. Quelque chose comme ça! Ça va être amusant pour tout le monde d’en faire l’expérience pour la première fois. »

En plus des récentes reprises qui ajouteraient environ 5 minutes de nouvelles scènes, The Snyder Cut présentera environ 150 minutes de séquences inédites. Donc, au moins, nous savons que cela vaudra la peine d’attendre et loin de revenir sur ce que le public a vu dans les théâtres en 2017.

Après l’une des campagnes de fans les plus passionnées de tous les temps, les supporters de longue date du réalisateur Zack Snyder vont enfin voir sa version de Ligue de justice. La prise de Snyder devrait suivre un schéma similaire à celui du réalisateur Joss Whedon Ligue de justice qui a joué dans les théâtres, qui reprend après la mort de Superman. Batman et Wonder Woman se réunissent pour recruter Flash, Aquaman et Cyborg afin de former l’équipe de super-héros de la Justice League et de protéger le monde de Darkseid et de son armée de Parademons, qui recherchent les trois Mother Boxes.

Au cours des derniers mois cependant, Snyder a révélé que La coupe Snyder fera plusieurs changements substantiels par rapport à ce que le public a vu dans Whedon Ligue de justice. Le film devrait présenter Joe Manganiello reprenant le rôle de Deathstroke, l’arrivée de Ray Porter en tant que suzerain cosmique tyrannique Darkseid, beaucoup plus de l’histoire tragique de Cyborg, Harry Lennix se révélant comme Martian Manhunter, et même le retour de Jared Leto comme le Joker, qui aura un nouveau look «fatigué de la route». Le studio a déployé beaucoup d’efforts et de capitaux pour permettre à Snyder de enfin réaliser sa vision, avec des reprises qui coûteraient environ 70 millions de dollars.

Le plan est de publier initialement la coupe du réalisateur sur HBO Max sous forme de mini-série en quatre parties, chaque épisode durant une heure. Cela sera ensuite suivi d’une version qui combine les épisodes dans une épopée cinématographique de quatre heures. Le studio et le réalisateur prévoient de nous proposer autant de versions de La coupe Snyder que possible, avec Snyder déclarant récemment qu’il prévoyait également de terminer une version monochrome du film en disant: « Ma version idéale du film est la version IMAX en noir et blanc du film. C’est pour moi la plus centrée sur les fans. , la plus pure, la plupart de l’expérience de la Justice League. «

La coupe Snyder présente une distribution d’ensemble qui comprend Ben Affleck comme Bruce Wayne / Batman, Henry Cavill comme Clark Kent / Superman, Amy Adams comme Lois Lane, Gal Gadot comme Diana Prince / Wonder Woman, Ezra Miller comme Barry Allen / The Flash, Jason Momoa comme Arthur Curry / Aquaman, Ray Fisher comme Victor Stone / Cyborg, Jeremy Irons comme Alfred, Diane Lane comme Martha Kent, Connie Nielsen comme Hippolyta et JK Simmons comme James Gordon. La coupe Snyder devrait sortir du début à la mi-2021 sur HBO Max. Cela nous vient grâce à Vero.

