La Justice League de Zack Snyder a très peu de nouvelles séquences, mais 80% du film est invisible

L’année dernière, les fans du cinéaste Zack Snyder étaient ravis d’apprendre que WarnerMedia sortirait le « Snyder Cut » de Ligue de justice sur HBO Max en 2021. Quelque temps plus tard, il a été annoncé que Snyder procéderait à des reprises pour de nouvelles scènes à ajouter à Justice League de Zack Snyder, ce qui coûterait à Warner quelque chose d’environ 70 millions de dollars. Dans une nouvelle interview, Snyder a révélé que la majeure partie du film comprendra ce qu’il a tourné avant 2020.

«Une toute petite partie du film est constituée des nouveautés que j’ai tournées. Comme 80% du film n’a jamais été vu par personne, en ce qui concerne les effets visuels, et cela n’inclut même pas les scènes que vous n’avez jamais vues. Je n’ai pas d’effets visuels. Cette partie est vraiment excitante et j’ai hâte que tout le monde vienne vivre cette aventure à grande échelle comme je l’avais prévu. «

De nombreuses rumeurs avaient tourbillonné sur la nature des reprises que Snyder menait en 2020. La nouvelle la plus significative était que Jared Leto faisait partie des reprises où il reprendrait son rôle de Joker. Selon Snyder, la raison pour laquelle il n’avait pas besoin de reprendre trop de matériel était que dès le début, il avait tourné Ligue de justice de deux manières, l’une selon ce que le studio voulait, et l’autre proche de sa vision personnelle.

«Tout d’abord, clarifions, il ya deux éléments que j’ai ajoutés. Un élément que j’avais vraiment espéré tourner en post mais n’en ai jamais eu la chance, puis un, cette scène, avec Jared. Tout ce petit morceau avec Jared. La vérité est que le reste des quatre heures du film est vraiment ce que j’ai tourné. La vérité est que j’étais dans une lutte avec le studio, vous savez et nous avons eu beaucoup de choses à faire, et rendre les choses amusantes, et tout ça. J’ai juste en quelque sorte, d’une manière légèrement subversive, continué à faire aussi mon truc en même temps donc j’aurais, ce que je pensais serait plus proche de ce que je voulais faire sans aucun J’essaie toujours de tourner de cette façon de toute façon. J’essaie toujours de tourner ce que je pense être juste. Remonter le film, c’était comme un archéologue, rassembler toutes les pièces, ce que j’avais, ce que j’avais tourné et ce qui ne ont vu la lumière du jour même si je l’avais tourné. «

Justice League de Zack Snyder stars Ben Affleck comme Batman, Gal Gadot comme Wonder Woman, Henry Cavill comme Superman, Amy Adams comme Lois Lane, Jason Momoa comme Aquaman, Ezra Miller comme The Flash, Ray Fisher comme Cyborg, Jeremy Irons comme Alfred Pennyworth, Diane Lane comme Martha Kent , Ciarán Hinds comme Steppenwolf, Jesse Eisenberg comme Lex Luthor et JK Simmons comme commissaire Gordon. La mini-série en quatre parties sera diffusée exclusivement sur HBO Max en mars.

Sujets: Justice League, Snyder Cut, HBO Max, Streaming