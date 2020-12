La Justice League de Zack Snyder a-t-elle une nouvelle scène post-crédit?

Y aura-t-il une scène post-crédit attachée à la Justice League de Zack Snyder? Le cinéaste a fourni une réponse définitive avant sa sortie l’année prochaine sur HBO Max. Snyder parvient enfin à achever sa vision de l’adaptation de DC Comics plus de trois ans après sa sortie en salles. Il contiendra des heures de nouvelles séquences, mais est-ce que certaines d’entre elles auront lieu pendant et / ou après le générique?

Attention: spoilers possibles pour Zack Snyder’s Ligue de justice suivre. Pour ceux qui souhaitent être surpris par l’inclusion, en l’absence de celle-ci, quand il s’agit d’une scène post-crédit, revenez maintenant. Sur le site de réseau social Vero, que Snyder utilise fréquemment, un fan a demandé à bout portant si le légendaire Snyder Cut inclurait une scène post-crédit. Sans entrer dans les détails, Snyder a répondu par un «non» simple mais définitif. C’est, semble-t-il, la fin de cela. Il n’y a donc pas vraiment besoin pour les fans de passer le générique, à moins qu’ils ne ressentent le besoin de dépasser l’espoir de quelques images supplémentaires.

Les scènes post-crédit existent depuis des décennies, mais elles ont été popularisées dans les films de bandes dessinées par l’univers cinématographique Marvel ces dernières années. C’est quelque chose que DC a également utilisé. En fait, la sortie en salle de Ligue de justice, qui a été largement crédité aux réécritures et aux reprises de Joss Whedon, contenait non pas une mais deux scènes différentes après le générique. On a vu Superman de Henry Cavill et Flash d’Ezra Miller faire une course pour voir qui est le plus rapide. L’autre a vu le retour de Lex Luthor de Jesse Eisenberg, avec Deathstroke de Joe Manganiello faisant également une apparition. Il a tease la formation de la Ligue de l’injustice qui, finalement, ne s’est jamais concrétisée.

Il est intéressant de noter que lorsqu’il a été révélé que le Snyder Cut arrivait à HBO Max, Joe Manganiello a tease l’inclusion de «la scène du crédit final d’origine». Manganiello a également été inclus dans les reprises qui Zack Snyder fait pour la coupe prolongée de Ligue de justice, qui sortira en mini-série en quatre parties sur HBO Max. Il est probable que la scène à laquelle Manganiello faisait référence sera simplement incluse dans l’exécution, au lieu d’être cousue pendant le générique. Manganiello, au moment de la sortie initiale du film en 2017, était attaché à jouer le méchant dans Ben Affleck’s Le Batman. Cette version du projet s’est effondrée après le départ d’Affleck.

Le Snyder Cutl, qui devrait être classé R, contiendra près de quatre heures de métrage au total. Zack Snyder a déclaré que nous n’avions vu qu’environ 25% de ce qui nous attend. Bien que beaucoup de choses restent une surprise, nous savons que le méchant Darkseid fera enfin une apparition. Tout comme le costume noir emblématique de Superman. Pas de date de sortie pour Zack Snyder’s Ligue de justice a été défini pour l’instant, mais il devrait arriver au premier trimestre 2021 sur HBO Max. Snyder a également récemment révélé qu’une sortie en salles était également en discussion. Cette nouvelle nous parvient via Comicbook.com.

