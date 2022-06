La Justice League de Zack Snyder a été dépassée sur HBO Max : c’est désormais le film record en vues

hbo max

HBO Max a célébré un an en Amérique latine et a révélé quel était le film préféré des abonnés au cours des douze mois depuis son arrivée dans la région.

© HBOMaxLa Justice League de Zack Snyder a été dépassée sur HBO Max – c’est maintenant le film record pour les vues.

le service de streaming hbo max a célébré son premier anniversaire depuis son arrivée en Amérique latine, où il a attiré des millions d’abonnés grâce à ses multiples productions. Un attrait particulier était que les sorties en salles arrivaient dans le catalogue en seulement 45 jours, afin que les utilisateurs puissent profiter de toutes nouvelles productions. Pour fêter ça, ils ont présenté un rapport avec leur film le plus regardé à cette époque.

L’une des premières raisons de l’embauche de la plate-forme était qu’elle aurait la réduction attendue du La Ligue des Justiciers de Zack Snyder, un film qui s’est rapidement positionné comme le préféré du public et est resté longtemps au top. Cependant, il a été confirmé qu’elle a été détrônée du classement du public et maintenant le film le plus choisi par les téléspectateurs latino-américains est homme chauve-souris.

Après de multiples retards et modifications, le long métrage du super-héros de Gotham City est sorti en salles le 4 mars, étant l’un des grands succès au box-office en 2022. Les fans de DC Comics ont été ravis de ce qui a été vu, mais peu de temps ont reçu la nouvelle qu’il serait pas longtemps pour pouvoir l’avoir sous la main, puisqu’il serait disponible en hbo max à partir du 18 avril.

Une fois que le film est arrivé sur la plate-forme, il a suscité une réponse immédiate des utilisateurs et a atteint la première place au cours de sa première semaine. Grâce aux réseaux sociaux, il est devenu officiel qu’il s’agit actuellement du film le plus joué de sa courte histoire et pour le moment, il ne semble pas y avoir de rival digne, bien que les fans de Zack Snyder soient des experts en campagnes et pourraient le faire revenir au sommet.

Encore une excellente nouvelle pour l’univers de homme chauve-souris est qu’une suite est confirmée avec le retour de Robert Pattinson en tant que chevalier noir. Pour le moment, il n’y a pas de détails sur son intrigue, mais on suppose que le Joker de Barry Keoghan jouera un rôle majeur en tant que méchant, bien qu’il y ait aussi des rumeurs pour M. Freeze. Le public devra attendre les nouvelles, alors qu’il pourra revoir le film qui a obtenu le record en Amérique latine.

