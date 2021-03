La justice de Zack Snyder est gris et noir et blanc Justice League Cut est maintenant en streaming sur HBO Max

Pour ceux qui recherchent une excuse pour regarder Justice League de Zack Snyder, ou pour ceux qui n’attendaient que l’opportunité de le regarder en noir et blanc, le moment est venu. L’édition Justice Is Grey de l’équipe de super-héros de DC Comics est désormais disponible pour les abonnés HBO Max. C’est, il faut le mentionner, la version du film que Snyder considère comme sa version « idéale ».

L’annonce a été faite par les comptes officiels de médias sociaux de Zack Snyder Ligue de justice. La version initiale en couleur du film est sortie sur le service de streaming il y a une semaine. Maintenant, il est officiellement disponible en noir et blanc, offrant aux fans de DC un petit quelque chose de différent. Un message publié sur les réseaux sociaux, accompagné d’une bande-annonce de l’édition Justice Is Grey, se lit comme suit.

Pendant des années, le #SnyderCut existait en noir et blanc et n’était montré qu’à quelques privilégiés. Justice League de Zack Snyder: #JusticeIsGray, une version noir et blanc du film, est maintenant diffusée sur @HBOMax en 4K UHD, HDR10, Dolby Vision, Dolby Atmos sur les appareils pris en charge. pic.twitter.com/3c40221N27 – Justice League de Zack Snyder (@snydercut) 25 mars 2021

«Pendant des années, le #SnyderCut existait en noir et blanc et n’était montré qu’à quelques privilégiés. Justice League: #JusticeIsGray de Zack Snyder, une version noir et blanc du film, est maintenant diffusé sur HBO Max en 4K UHD, HDR10, Dolby Vision, Dolby Atmos sur les appareils pris en charge. «

Avant que Zack Snyder ne reçoive les ressources de Warner Bros.pour terminer le film, il n’existait qu’en noir et blanc. Sans parler des inachevés. Mais c’était la version qui a siégé pendant plusieurs années. La version que Snyder a taquinée à maintes reprises sur les réseaux sociaux alors que les fans appelaient le studio à #ReleaseTheSnyderCut. L’idée derrière la sortie de cette version du film en premier lieu était de permettre à Snyder de réaliser sa vision. Étant donné que Snyder a déclaré qu’il s’agissait de sa version idéale du film, c’est sans doute celle qui offrirait la réalisation la plus complète de cette vision.

C’est vrai. La Justice League de Zack Snyder est maintenant en streaming. #SnyderCutpic.twitter.com/0DO0nPYus5 – Justice League de Zack Snyder (@snydercut) 18 mars 2021

D’un point de vue commercial, cela permet à HBO Max de tirer plus de jus de l’investissement lourd. De toute façon, le film de Zack Snyder n’aurait pas été bon marché. Mais une fois qu’il a quitté le projet et que les reprises de Joss Whedon ont été prises en compte, Ligue de justice avait un budget rapporté de 300 millions de dollars au moment où il est sorti en salles en 2017. Il a perdu de l’argent au box-office. Pourtant, le studio a déboursé environ 70 millions de dollars supplémentaires pour terminer le Snyder Cut après des années de demande incessante des fans. C’était purement pour obtenir des abonnés pour HBO Max. Ainsi, publier plusieurs versions du film est un moyen de maximiser l’investissement. Zack Snyder a annoncé plus tôt dans la journée que les versions couleur et noir et blanc sortiraient bientôt en salles pour les projections de charité IMAX.

Il est temps de plonger dans le #SnyderCut. Trouver comment @ZackSnyder et le superviseur des effets visuels John DesJardin ont mis en place l’incroyable scène Flash et Iris West à Central City. La Justice League de Zack Snyder est maintenant en streaming sur @HBOMax. #Le flashpic.twitter.com/1CNumKKn5S – Justice League de Zack Snyder (@snydercut) 25 mars 2021

Reste à savoir si cela est payant ou non d’un point de vue financier. Mais de manière critique, ce n’est pas un concours. Zack Snyder’s Ligue de justice détient actuellement une cote d’approbation critique de 73% sur Rotten Tomatoes pour aller avec un score d’audience stellaire de 96%. La version théâtrale, à titre de comparaison, a une note critique de 40% et un score d’audience de 71%. Ce n’est même pas proche. Quoi qu’il en soit, Warner Bros n’a pas l’intention de « restaurer le Snyderverse » de si tôt. L’édition Justice is Grey de Ligue de justice est en streaming maintenant sur HBO Max. Vous pouvez consulter l’annonce sur le Twitter de la Justice League de Zack Snyder Compte.

Sujets: Justice League, Snyder Cut, HBO Max, Streaming