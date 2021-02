La Justice de France attribue à l’Etat la responsabilité des «défaillances» en matière environnementale

Etat Pur Actif Pur Caféine 5% A90 100ml

Etat Pur Actif Pur Caféine 5% A90 100ml offre un a spect de la cellulite progressivement réduit et une p eau plus lisse. L'aspect 'peau d'orange' est réduit et la caféine apporte une action ciblée sur les adipocytes, cellules de la peau en charge du stockage des graisses. Fabriqué en France.