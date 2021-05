La juge Judy parle de la «  police du PC  » et des raisons pour lesquelles elle ne prévoit pas de prendre sa retraite de si tôt

Judith Sheindlin a conclu une journée de 25 ans en tant que « Judge Judy », mais ses opinions enflammées ne vont nulle part.

Sheindlin, 78 ans, qui n’a pas l’intention de prendre sa retraite et une nouvelle émission à venir, a parlé au Hollywood Reporter du climat culturel actuel dans lequel les commentaires passés sont revenus hanter les célébrités et nuire à leur carrière.

Juge Judy Sheindlin. Sonja Flemming / CBS via Getty Images

«Si vous êtes une mauvaise personne, si vous avez fait quelque chose de mal, vous devez être prêt à payer le joueur de cornemuse», dit-elle. «Et il y a des gens qui ont fait exactement cela. Ils ont payé le prix avec leur bonne réputation, leur empreinte. C’est une bonne chose.

«Mais avoir peur de dire votre opinion, de peur d’être mis sur la liste de quelqu’un et annulé? C’est un endroit effrayant pour l’Amérique. Et vous avez raison. Je ne suis pas un grand fan de la police PC. C’est PC de dire aux personnes qui ont 19 ou 23 ans, qui n’ont pas de travail, pas de perspectives et six enfants: «Trouver autre chose à voir avec cet organe? Non. Mais d’où je viens, j’ai vu les ravages de ce genre de négligence. «

· Regardez AUJOURD’HUI toute la journée! Recevez les meilleures nouvelles, informations et inspiration AUJOURD’HUI, tout au long de la journée. · Inscrivez-vous à la newsletter AUJOURD’HUI!

Alors que la saison actuelle de « Judge Judy » termine sa course de 25 ans sur CBS en tant que juge intransigeante dans une émission qui a été un incontournable de la télévision de jour, elle tourne maintenant « Judy Justice » pour IMDB TV d’Amazon. (Selon Forbes, Sheindlin a gagné 47 millions de dollars par an depuis 2012 de CBS pour « Judge Judy », ce qui en fait l’une des animatrices les mieux payées de la télévision.)

« Je ne suis pas fatiguée. Je ne joue ni au golf ni au tennis. Je n’ai aucune envie d’apprendre à jouer au mahjong, aux échecs ou aux dames », a-t-elle déclaré à propos de tout projet de retraite. « Je sais ce que j’aime faire. Pourquoi, à mon stade de la vie, est-ce que j’essaierais de trouver autre chose alors que je sais déjà ce que j’aime? Et ce n’est pas un travail de 9 à 5 ans. J’ai toujours le temps de voir les enfants que j’aime, les petits-enfants qui grandissent très vite et le compagnon mignon dont je me réjouis encore. «

Le climat politique polarisant qui a alimenté un affrontement culturel apparemment sans fin n’a pas changé sa façon de voir le monde.

« Ce pays va à gauche et à droite mais revient finalement au centre », a-t-elle déclaré. « Il faut juste espérer que vous pourrez résister à ces balançoires, que vous pourrez retourner dans un endroit raisonnable où tout le monde aura l’opportunité de réaliser le rêve américain comme moi. »

Dans son style pragmatique typique, le dernier épisode de son émission de longue date était juste une autre journée de travail.

«Je n’ai pas ressenti autant d’émotion», a-t-elle déclaré. « Je n’étais pas en larmes. Je me sentais heureux d’avoir terminé cette partie de mon voyage et l’avoir fait avec respect. C’était juste la fin de la journée, la fin du travail. »

Une chose qui a changé chez Sheindlin au cours de ses dernières années est sa coiffure, qui a même pesé sur son huissier de longue date, Petri Hawkins Byrd.

«C’est assez drôle», dit-elle. « Comment a-t-elle pu changer ses cheveux? C’est une coiffure emblématique. » Non, ce n’est pas le cas. C’est beaucoup de goop et de taquineries, de produits et de tracas de la part de quelqu’un d’autre. C’est tellement plus facile. Et comme chaque heure de chaque jour nous passons devient plus précieuse, moins vous voulez passer du temps à fouiner sur le Tu sais comment épeler «patshkeing»? Tu devras le chercher. C’est un terme yiddish. Cela signifie déconner. «