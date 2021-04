La journée nationale du viol devient virale sur TikTok, Le 24 avril

Au fil des mois, la plateforme de partage de vidéos TIk Tok est devenu, entre autres, un espace de partage et de sensibilisation sur le thème des abus sexuels, mais ces dernières semaines, il diffuse de fausses nouvelles qui ont causé alarmisme chez des centaines de milliers d’utilisateurs: celle d’une prétendue journée nationale de viol, une Journée nationale du viol conçue à table et à l’occasion de laquelle des franges d’hommes auraient pris rendez-vous dans le but de perpétrer des violences sur les femmes et les enfants. Ceux qui ont essayé de reconstituer l’origine de la nouvelle l’ont déjà démasquée comme une fausses nouvelles, est né sans intention malveillante, mais s’est maintenant propagé de manière incontrôlable également en raison des trolls actifs sur les forums en ligne.

En fait, ces jours-ci sur TikTok on parle encore du faux anniversaire, notamment au Royaume-Uni et aux États-Unis: les vidéos sont publiées par des utilisateurs qui ils demandent aux femmes de rester vigilantes à cette date et demandez aux hommes si possible de ne pas quitter la maison à moins que cela ne soit nécessaire, afin de ne pas générer de peur injustifiée. Les auteurs des clips agissent absolument bonne foi, sans savoir cependant que La journée nationale du viol n’existe pas, mais c’est le résultat d’un court-circuit de communication provenant d’événements survenus en Turquie, puis commenté sur Twitter et finalement transformé en fake news.

Comment ça s’est passé

La reconstruction complète de l’histoire a toujours été faite sur TikTok par l’utilisateur @bloodbathandbeyond, qui sur la plateforme de partage vidéo s’occupe précisément de lutter contre la propagation des canulars et qui dans ce cas est retourné àorigine des événements. Dans une série de trois vidéos, la jeune fille a expliqué comment tout a commencé avec la sortie de la Turquie de la convention d’Istanbul contre la violence à l’égard des femmes et avec les protestations que cette décision a suscitées chez elle. Dans les jours qui ont suivi les premières manifestations de rue en Turquie – @bloodbathandbeyond a reconstruit – un mouvement de contre-mouvement s’est formé également composé de franges actives sur les réseaux sociaux, qui notamment sur Twitter ils ont réagi aux manifestations par des insultes, des blagues et des menaces.

Des insultes aux canulars

Parmi les menaces des utilisateurs qui ont réagi à la manifestation, il ne manquait pas de références – inacceptables mais en réalité sans fondement – à la mise en place d’une journée nationale du viol. Autres utilisateurs de Twitter, par prudence, ils ont donc pensé à alerter le reste des membres avec les informations fragmentaires collectées dans leur propre bulle; dans l’un de ces tweets, l’anniversaire était déménagé au Royaume-Uni, générant un très grand nombre de re-partage et donnant substantiellement vie au canular. L’utilisateur qui a posté le tweet s’est déjà excusé d’avoir participé involontairement à la propagation d’un alarmisme injustifié, mais à ce moment-là, le court-circuit était déjà déclenché – alimenté par forum des trolls qui ont délibérément décidé de propager le canular sur TikTok pour se moquer de peurs légitimes et réelles.

C’est sur les réseaux sociaux d’origine chinoise que le canular de la journée nationale du viol a pris sa forme définitive, dans laquelle les utilisateurs invitent femmes et enfants à rester sur leurs gardes à l’époque de l’initiative qui, pourtant, précisément en raison de la nature inexistante de la récidive, ils changent tout le temps. Parmi les jours les plus fréquents est indiqué le 24 avril, mais il y a aussi des références au mois de mai.

