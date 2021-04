La journée du premier contact ‘Star Trek’ promet de nombreuses nouvelles et nostalgie de Trek

Une foule de célébrations, de festivités et d’événements spéciaux sont en magasin sur Paramount + le 5 avril – une date connue de tous les fans de « Star Trek » sous le nom de Premier contact: le jour où les humains et les Vulcains se sont rencontrés pour la première fois dans le film «Star Trek: First Contact».

Si vous vous souvenez, « Star Trek: Premier contact » envoie l’USS Enterprise-E et son équipage à travers un vortex temporel pour tenter d’empêcher le Borg d’empêcher le premier vol de distorsion par la race humaine, ce qui entraîne par la suite le premier contact avec une race extraterrestre (les Vulcains) le 5 avril 2063. C’est l’un des moments charnières de l’histoire humaine et après cela, tout commence à changer. Suite à l’invention du warp drive, des flottes de vaisseaux spatiaux sont construites et l’humanité commence à explorer la galaxie. Il unit l’humanité d’une manière que personne n’a jamais cru possible quand ils se rendent compte qu’ils ne sont pas seuls dans l’univers; la pauvreté, la maladie et la guerre, ils ont tous disparu dans les 50 prochaines années.

À moins bien sûr que vous ne viviez dans l’Univers Miroir, où l’inventeur du lecteur de distorsion Zefram Cochrane (James Cromwell) donne aux Vulcains en visite les deux barils avant que tout le monde ne pille le vaisseau d’enquête extraterrestre.

Selon le texte officiel, l’événement « honorera et commémorera cette date future en offrant une programmation exclusive aux fans de ‘Star Trek’, y compris des panneaux thématiques avec la distribution et les créations de la série télévisée classique et actuelle ‘Star Trek’ et de la distribution de ‘Star Trek : Les nouvelles exclusives de First Contact de l’univers ‘Star Trek’ sur Paramount +, des épisodes de marathons organisés, le retour de l’initiative #StarTrekUnitedGives et bien plus. «

Vous pouvez voir les panneaux sur le thème de la Journée du premier contact ci-dessous dans une liste fournie par StarTrek.com:

« Alors, vous avez une âme éternelle, n’est-ce pas…? » Les humains rencontrent d’abord les Vulcains… et le reste appartient à l’histoire. (Crédit d’image: Paramount)

Panel du 25e anniversaire « Star Trek: First Contact »: mettant en vedette les membres de la distribution Patrick Stewart, Jonathan Frakes, Brent Spiner et Alice Krige alors qu’ils discutent des souvenirs des coulisses et de l’importance du film 25 ans après sa première.

Création du premier panneau de contacts: La costumière Gersha Phillips (« Star Trek: Discovery »), le concepteur senior Neville Page, le superviseur VFX Jason Zimmerman et le chef du département maquillage et prothèse James Mackinnon (« Star Trek: Picard ») se réunissent pour discuter de la création des mondes incroyables de Star Trek.

Groupe de femmes en mouvement: avec Sonequa Martin-Green de « Discovery » sont Michelle Hurd et Isa Briones de « Picard » et Dawnn Lewis de « Star Trek: Lower Decks » et ensemble, ils reviendront sur la façon dont l’actrice de « Star Trek: The Original Series » Nichelle Nichols a contribué à ouvrir la voie aux femmes de couleur à la télévision et dans l’ensemble, son impact durable non seulement sur Star Trek », mais aussi sur la science et la culture.

Deuxième panneau de contact: Mike McMahan, le créateur de « Lower Decks », Paul F. Tompkins, le co-animateur de « Star Trek: The Pod Directive » avec Brent Spiner et Jonathan Frakes de « Star Trek: The Next Generation » expliquent comment certains Les intrigues hilarantes des séries B passées – dont « The Next Generation » – ont ouvert la voie à de nouvelles itérations de « Star Trek » et en particulier de « Lower Decks », la première comédie animée de la franchise.

Panneau « Star Trek: Prodigy »: les producteurs exécutifs Kevin et Dan Hageman sont rejoints par Kate Mulgrew de « Star Trek: Voyager » qui reprend son rôle de capitaine Kathryn Janeway dans « Star Trek: Progidy » alors qu’ils parlent de la série très attendue pour enfants animée par CG de Nickelodeon et CBS Studios.

Les fans du monde entier pourront retransmettre en direct les panneaux du premier contact gratuitement sur StarTrek.com/FirstContact . Les panneaux seront également disponibles en streaming gratuitement aux États-Unis sur PlutoTV et la page Paramount + Twitch. Après leur première diffusion, les panels seront disponibles à la demande sur la chaîne YouTube Paramount + et sur Paramount +.

Oh, mais il y a plus tellement Suite.

Pour les fans basés uniquement aux États-Unis, les célébrations de la Journée du premier contact débuteront avec la première partie d’un marathon en streaming d’épisodes mettant en vedette les premiers contacts emblématiques de 10 séries différentes « Star Trek ». Le marathon de streaming épisodique «Best of First Contacts», présenté par Paramount + commence à 9h PT / 12h HE. Le marathon s’arrêtera pendant la durée des panels du premier contact Day – disponibles dans le monde entier – (à 12h00 PT / 15h00 HE) et reprendra avec la deuxième partie après la fin des panels (à 18h00 PT / 21h00 HE)

Les épisodes inclus dans le marathon de streaming Best of First Contacts sont les suivants:

« Star Trek: La série originale » – « Arena » (S01, E18)

« Star Trek: Lower Decks » – « Second Contact » (S01, E01)

«Star Trek: Deep Space Nine» – «Little Green Men» (S04, E07)

« Star Trek: Short Treks » – « Children of Mars » (S02, E06)

«Star Trek: Voyager» – «Scorpion, 2e partie» (S04, E01)

« Star Trek: Découverte » – « Nouvel Eden « (S02, E02)

« Star Trek: La série animée » – « The Infinite Vulcan » (S01, E07)

« Star Trek: Enterprise » – « L’incident andorien » (S01, E06)

« Star Trek: La nouvelle génération » – « Premier contact » (S04, E15)

« Star Trek: Picard » – « Morceaux « (S01, E08)

(Curieusement, le réel Le film « Star Trek: Premier contact » ne semble pas être inclus dans la célébration, mais heureusement, aucun des films de redémarrage ne l’est non plus.)

Financé par la même équipe qui nous a acheté l’incroyable documentaire DS9 « What We Left Behind », c’est un truc excitant. (Crédit d’image: Paramount)

Enfin, le documentaire à financement participatif sur « Voyager » a maintenant un nom officiel – « To The Journey, Looking Back at Star Trek: Voyager » et son logo et a dépassé toutes les attentes, débloqué tous objectif et élevé sur un stupéfiant 1,1 million de dollars. Espérons que cela sera discuté dans au moins un des panneaux, en fonction de la date à laquelle ils ont été enregistrés.

Les meilleures offres Paramount Plus du jour

Suivez Scott Snowden sur Twitter. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.