La journée Apportez votre propre tasse de 7-Eleven est de retour : remplissez le contenant de votre choix avec Slurpee pour 2 €

Avec le temps qui se réchauffe, les offres estivales commencent à dégeler. Le dernier en date profitera à tous ceux qui pourraient avoir une chope de bière ou un pot de bonbons dans lesquels ils aimeraient siroter quelque chose de frais et sucré.

Le samedi 29 avril, 7-Eleven lancera la saison de Slurpee avec une « Journée Apportez votre propre tasse » dans les magasins 7-Eleven, Speedway et Stripes participants.

Un assortiment de récipients que vous êtes autorisé à apporter lors de la journée Apportez votre propre tasse. 7 onze

Ce jour-là, les clients sont autorisés – non, encouragés – à « puiser dans leur créativité » et à saisir le récipient à boire qui leur convient, que ce soit une tasse préférée, un vase à fleursun casque d’astronaute, un pot Mason, un moule à tarte ou n’importe quel autre récipient non conventionnel et rendez-vous dans leur magasin Slurpee le plus proche. Là, les clients peuvent remplir ces contenants avec leur saveur préférée de boisson Slurpee pour seulement 1,99 €.

Parallèlement à cette nouvelle, 7-Eleven a annoncé une nouvelle saveur à durée limitée avant l’occasion. Bienvenue sur scène : Fanta Dragon Fruit Zero Sugar, une douceur sans sucre qui mêle les saveurs du kiwi, de la poire et de la pastèque. Cette nouvelle option rejoindra les saveurs classiques de Slurpee comme les classiques Coca-Cola, Cherry et Blue Raspberry.

« Nous aimons voir les clients profiter de nos produits de manière amusante, en particulier lorsqu’il s’agit de notre boisson bien-aimée et emblématique Slurpee », a déclaré le directeur des boissons exclusives de 7-Eleven, Ben Boulden, dans un communiqué de presse. « De la botte de cow-boy à l’aquarium… plus la coupe est créative, mieux c’est. Nous avons hâte de voir ce que nos clients vont proposer cette année.

Selon 7-Eleven, il existe un trio de règles inébranlables que les clients doivent suivre pour participer à la journée Apportez votre propre tasse :

« Assurez-vous que la tasse est propre et sans danger pour les aliments », ce qui signifie que vous devriez probablement rincer à nouveau ce vase de votre garage avant d’entrer.

« Assurez-vous que la tasse peut tenir debout dans le trou de 10 pouces de l’affichage en magasin », ce qui garantira qu’elle s’adaptera également sous le distributeur de boissons Slurpee et évitera tout chagrin d’amour le 29 avril.

Assurez-vous que votre bateau est étanche. Un pot de fleurs étanche ne renverse pas de Slurpee.

Si vous n’aimez pas siroter un Slurpee du trophée de football de votre enfance, ne vous inquiétez pas. Les clients qui ne sont pas dans l’idée d’un casque Slurpee ou qui ont oublié leur tasse funky à la maison peuvent obtenir une petite boisson Slurpee pour 1 €. Les parties intéressées peuvent saisir cet accord via l’application de livraison 7NOW.

Au cours des dernières années, les gens sont devenus super créatifs avec leurs contenants, remplissant des cruches de lait, seaux de sable et plus. Les jouets pour enfants semblent être particulièrement populaire. Une paire entreprenante et sans nom aurait une fois rempli une piscine pour enfants avec Slurpee, bien qu’aucun mot sur la façon dont ils l’ont fait passer la porte, encore moins dans leur voiture pour le ramener à la maison.

7-Eleven n’est pas la seule chaîne à proposer une offre trop cool pour l’école à l’approche de l’été : Dairy Queen vient d’annoncer une nouvelle liste de saveurs Blizzard, y compris le retour de sa saveur bien-aimée S’mores, et propose un Blizzard Faites-vous plaisir pour seulement 85 cents via l’application mobile DQ jusqu’au 23 avril.

Imaginez : pour moins de 3 €, vous pouvez avoir un Blizzard et une baignoire pour bébé pleine de Slurpee. C’est le rêve américain – ou le gel du cerveau. Dans les deux cas.