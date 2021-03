La journaliste Connie Walker utilise le format True Crime pour sensibiliser à la violence contre les femmes autochtones dans «  Stolen  » – Spotify

On me pose la question un peu et honnêtement, j’hésite chaque fois que j’y réponds parce que je crois vraiment, vraiment que chaque femme et fille qui est portée disparue ou qui a été assassinée mérite l’attention et mérite de pouvoir partager leurs histoires. Je sais que chacun d’entre eux a une famille et une communauté derrière eux qui vivent avec ce chagrin incroyable et cette perte et tant de ces histoires ne sont pas racontées. C’est quelque chose dont nous nous occupons dans nos communautés depuis si longtemps. Et ce qui a changé, c’est qu’elle est enfin reconnue comme une question importante que nous devons examiner. Jermain n’est qu’un exemple d’une histoire qui mérite d’être racontée.

L’une des choses les plus convaincantes est qu’elle a ces femmes dans sa vie. Sa grand-mère, sa mère, sa tante Dani, sa tante Belinda, ces femmes autochtones fortes qui ont compris ce que signifie vivre sans Jermain au cours des deux dernières années et demie, mais qui se battent toujours et la défendent à chaque instant . Et je pense qu’ils méritent vraiment que leur travail et leur voix soient amplifiés.

Ce podcast est en fait une enquête en temps réel, ce qui signifie que l’histoire peut changer rapidement à tout moment. Quels sont certains des défis liés à la création de ce type de spectacle?

Lorsque vous avez un cas plus récent, je pense que votre chance de trouver des informations pertinentes est tellement plus facile à certains égards. Quand nous sommes arrivés au Montana, nous savions qu’il y avait des gens là-bas dans la communauté qui parlaient de ce qui aurait pu arriver à Jermain, ou des gens là-bas qui savaient probablement ce qui était arrivé à Jermain. Je pense que cela nous donne également l’occasion d’explorer certains des problèmes les plus contemporains auxquels les femmes et les filles autochtones sont confrontées au Montana et aux États-Unis.