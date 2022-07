La jouable Lady Dimitrescu est montrée en action dans la bande-annonce de Resident Evil Village: The Mercenaries Lady Dimitrescu, Chris Redfield et Karl Heisenberg seront tous des personnages jouables dans les commandes supplémentaires des mercenaires.

Les futurs personnages jouables Lady Dimitrescu, Chris Redfield et Karl Heisenberg de Resident Evil Village: Les commandes supplémentaires des mercenaires ont reçu de nouveaux détails sur le gameplay en plus d’un nouveau teaser.

Tsuyoshi Kanda, le producteur de Resident Evil Village, a publié des informations sur le Playstation.Blog sur le dernier ajout au mode Mercenaries qui sera inclus dans l’extension Winters et l’édition Gold de Resident Evil Village.

Une Lady Alcina Dimitrescu jouable, la méchante de neuf pieds de haut qui est la préférée de tous, sera l’un des principaux atouts des Ordres supplémentaires. Lorsque vous vous transformerez en Lady Dimitrescu, vous aurez accès à la jauge de sensations fortes, une capacité spéciale qui vous permet d’attaquer les adversaires avec ses serres terriblement longues et acérées. Cette jauge augmentera en attaquant des ennemis ou en utilisant l’item « Lady’s Lipstick ».

En plus de permettre à Lady D d’accéder à de nouveaux mouvements, la jauge de sensations fortes améliore la vitesse de déplacement et les dégâts des ongles de Lady D. Ses dégâts seront à leur apogée lorsque la jauge sera complètement chargée. Oh, et si vous avez besoin d’aide pour combattre, vous pouvez faire appel à l’une des filles de Dame Dimitrescu.

Bien qu’il mesure à peine neuf pieds de haut, Chris Redfield est armé d’armes puissantes et a une « force robuste ». Chris peut utiliser son mode assaut pour améliorer considérablement sa vitesse de déplacement, sa vitesse de rechargement et ses dégâts d’attaque dès que sa jauge d’assaut est pleine, ce qui se produit lorsqu’il bat des ennemis. Il aura également accès à un localisateur de cible, qui est « capable de déclencher une attaque de soutien puissante ».

Le dernier nouveau personnage jouable, Karl Heisenberg, est armé de son énorme marteau et de la capacité de manipuler les champs magnétiques. Karl peut accumuler de l’électricité à chaque coup de marteau, puis déclencher un puissant assaut à zone d’effet. Ses options d’assaut incluent également la possibilité d’invoquer un Soldat Jet pour vous aider et une capacité de champ magnétique pour attirer les ennemis près de vous.

Si cela vous a persuadé de précommander, ceux qui le feront pourront passer par le DLC narratif Shadows of Rose avec Rosemary Winters portant la tenue Street Wolf. La tenue comporte un symbole Houndwolf Squad créé par Chris.