La jeune star prometteuse Carey Mulligan répond à une critique qui a critiqué son apparence

Jeune femme prometteuse La star Carey Mulligan répond à une critique du film qui insinuait qu’elle n’était pas assez «chaude» pour jouer le rôle. Le film recevait de bonnes critiques lors de sa première le mois dernier, mais les éloges pour Mulligan et sa performance sont à la hausse depuis le début du film. Dans la critique originale de Variety sur Jeune femme prometteuse, Dennis Harvey a déclaré que Mulligan est « une bonne actrice », bien qu’elle « semble un peu un choix étrange en tant que femme fatale apparente à plusieurs niveaux. »

La critique a continué, « Margot Robbie est une productrice ici, et on peut (peut-être trop facilement) imaginer que le rôle aurait pu lui être destiné. Dennis Harvey que dit: « Alors qu’avec cette star, Cassie porte son équipement de ramassage-appât comme une mauvaise traînée; même ses longs cheveux blonds semblent mis. » C’était une critique qui restait avec Carey Mulligan. « J’étais en désaccord avec ça. J’avais l’impression que cela voulait dire que je n’avais pas assez chaud pour réussir ce genre de ruse. » Variety a depuis édité la revue avec des excuses, que vous pouvez lire ci-dessous.

« NOTE DE LA RÉDACTION: Variety s’excuse sincèrement auprès de Carey Mulligan et regrette le langage insensible et l’insinuation dans notre revue de Jeune femme prometteuse qui a minimisé sa performance audacieuse. «

Carey Mulligan est reconnaissant à Variety pour ses excuses, mais n’est toujours pas satisfait de la critique originale. « Cela m’a rendu tellement fou. Je me suis dit: » Vraiment? Pour ce film, tu vas écrire quelque chose de si transparent? Maintenant? En 2020? » Je ne pouvais tout simplement pas y croire. » le Jeune femme prometteuse La star pense qu’il est injuste de critiquer l’apparence d’une actrice ou d’un acteur, bien qu’elle pense évidemment que la performance est un jeu équitable pour les critiques. Lors d’une récente discussion avec Zendaya, les deux actrices ont passé en revue la critique et les excuses. Mulligan avait ceci à dire.

« Je pense qu’il est important que la critique soit constructive. Je pense qu’il est important que nous regardions les bonnes choses quand il s’agit de travailler, et nous regardons l’art, et nous regardons la performance et la façon dont un et je ne pense pas que cela soit lié à l’apparence d’un acteur ou à votre préférence personnelle pour ce à quoi un acteur ressemble ou ne ressemble pas, ce que cet article a ressenti. «

Carey Mulligan dit que les femmes sont finalement éditées pour avoir une certaine apparence sur grand écran. « Nous voulons les aérographe et nous voulons leur donner un aspect parfait. Ou nous voulons modifier leur façon de travailler, leur façon de bouger et leur façon de penser et de se comporter », a-t-elle déclaré. « Et je pense que nous devons voir de vraies femmes représentées à l’écran et dans toute leur complexité », a-t-elle ajouté. « Donc j’ai senti que c’était une petite chose à souligner qui pourrait être utile. » Depuis que la critique est devenue virale, Mulligan a attiré beaucoup plus d’attention.

En fin de compte, l’examen de Variety sur Jeune femme prometteuse Carey Mulligan réfléchit à l’avenir des avis. « Cela n’a pas blessé mon ego, mais cela m’a fait craindre que dans une si grande publication, l’apparence d’une actrice puisse être critiquée et qu’elle puisse être acceptée comme une critique tout à fait raisonnable. » Cependant, elle est heureuse des excuses quand tout est dit et fait. «J’étais vraiment surprise, ravie et heureuse d’avoir reçu des excuses», a-t-elle déclaré. « J’ai en quelque sorte trouvé cela émouvant, d’une certaine manière – tracer une ligne et savoir que cela avait un impact. » L’entretien avec Carey Mulligan a été réalisé à l’origine par Variety.

