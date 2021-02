La jeune star d’Indiana Jones aimerait jouer un nouveau rôle dans Indiana Jones 5

Confirmé à la fin de l’année dernière, Harrison Ford reviendra en tant qu’archéologue aventurier emblématique Indiana Jones une dernière fois dans Indiana Jones 5. Bien que nous ne sachions pas encore qui, le cas échéant, des épisodes précédents de la franchise apparaîtra, un acteur qui apprécierait cette opportunité est Les jeunes chroniques d’Indiana Jones star Sean Patrick Flanery. L’acteur a révélé sans surprise qu’il ne serait pas en mesure de jouer un rôle si on le lui demandait, même s’il ne s’attendrait jamais à marcher dans la peau de Ford.

« Mec, je peux probablement compter sur une main le nombre de personnes qui ne voudraient pas faire quelque chose dont George Lucas est à l’origine. Être dans un film de Harrison Ford, je veux dire, cela relève de la même catégorie Dexter. Mais cela dit, Je veux dire, pour moi, Harrison Ford est Indiana Jones. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont mes 20 dollars au théâtre à chaque fois qu’ils en sortent un. Absolument. «

Bien que Sean Patrick Flanery déclare clairement qu’il n’y a pas Indiana Jones sans Ford, Flanery a déjà dépeint le personnage dans Les jeunes chroniques d’Indiana Jones. Diffusé sur ABC du 4 mars 1992 au 24 juillet 1993, Les jeunes chroniques d’Indiana Jones explore l’enfance et les aventures juvéniles du personnage bien-aimé, avec George Hall jouant une version âgée de Jones pour les serre-livres de la plupart des épisodes, bien que la série ait pu obtenir les talents de Harrison Ford pour un épisode.

Alors que le temps de Flanery arborant le chapeau et le fouet ne s’est pas terminé avec l’héritage cinématographique que Ford a fait, c’est néanmoins une partie chérie de la Indiana Jones franchise pour beaucoup, et sans doute un camée ou un rôle pour Les jeunes chroniques d’Indiana Jones star serait une surprise bienvenue pour de nombreux fans d’Indy.

Après avoir traversé l’enfer du développement pendant un certain temps, Disney a finalement confirmé que Indiana Jones 5 entreprendra une nouvelle fois une aventure passionnante avec Logan le réalisateur James Mangold a écrit et réalisé. On ne sait pas encore grand-chose sur la direction de Indiana Jones 5, mais Mangold a récemment tease que le film pourrait être tourné dans les années 1960 en disant: « The Velvet Underground sont putain de super. C’est tout. C’est mon tweet. (Remarque – je vis mentalement dans les années 60 à New York en ce moment parce que c’est là tous les films sur lesquels je travaille ont lieu.) « Bien que ce soit loin d’être confirmé, la chronologie suit certainement les années 2008 Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal qui a abandonné Indy en 1957.

Bien qu’il y ait eu de nombreuses rumeurs au fil des ans selon lesquelles le rôle serait finalement transmis à un autre acteur, Flanery n’est pas le seul à croire Indiana Jones n’existe pas sans Harrison Ford. « Nous travaillons sur le script, » Indiana Jones 5 le producteur Frank Marshall a déclaré l’année dernière. « Il n’y aura qu’un seul Indiana Jones et c’est Harrison Ford. Ce qui me passionne avec Jim [Mangold] est une belle histoire. Je pense que vous voyez cela dans ses films comme Ford Vs Ferrari. Tout est question de personnages et de raconter une bonne histoire. Je suis donc impatient de voir ce qu’il propose. Je n’ai pas encore vu (le script), donc je ne sais pas quoi vous dire. «

Indiana Jones 5 devrait sortir en salles le 29 juillet 2022. Quant à Flanery, il peut actuellement être vu dans le drame d’arts martiaux Né un champion. Cela nous vient de la culture pop.

