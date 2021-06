La jeune comédienne d’Anne avec un E qui souffre d’un cancer du sein

Miranda Mckeon est connue dans l’industrie du divertissement pour son rôle dans la série de Netflix, Anne avec un E, Où joues-tu Josie pye dans la fiction à succès basée sur un roman. Sa popularité était à la hausse et elle est aimée dans l’environnement, c’est pourquoi les nouvelles qui avoir un cancer du sein à l’âge de 19 ans Ce fut un choc pour ses pairs et ses fans.

« Le rose est ma nouvelle couleur ! C’est avec beaucoup de tristesse, mais aussi d’espoir, que je partage la nouvelle que l’on m’a récemment diagnostiqué un cancer du sein. J’ai 19 ans, et selon les statistiques, les chances d’en avoir à cet âge sont de une sur un million. Je suis très spécial, mais nous le savions ! Dans ces diapositives, je partage comment se sont déroulés mes quatre derniers jours, pourquoi j’ai décidé de partager cela sur les réseaux, des informations sur mon cancer, une note pour ne pas avoir peur et un message pour ma famille et mes amis « , dit l’interprète.

Miranda McKeon souffre d’un cancer du sein







Dans une lettre manuscrite, Miranda a partagé ses sentiments: « J’ai un cancer du sein que je vais traiter par chimiothérapie, radiothérapie et un type de chirurgie qui sera déterminé lorsque j’aurai les résultats des tests que j’attends toujours. La bonne nouvelle est que le cancer du sein est traitable et curable. va bien! » .

« Je me lance dans un voyage que je n’ai pas choisi, mais je sais que je peux gérer. Ce sera très difficile, il y aura des moments où la vie semblera impossible, mais je fais face à cela avec optimisme, positivisme et entouré d’amour « , a poursuivi l’interprète.

Miranda a reçu le soutien de ses collègues membres de la distribution. Amybeth McNulty, qui personnifie Anne Shirley, a partagé : « Nous vous soutiendrons toujours ». D’autre part, Dalmar abuzeid, qui incarne Sebastian Bash Lacroix, a déclaré : « Je te souhaite le meilleur Miranda. Tu es courageux et tu t’en remettras ! ». Le soutien et l’affection pour la jeune femme se sont multipliés au fur et à mesure que la nouvelle est connue.

Anne avec un E raconte l’histoire d’un jeune orphelin qui déménage avec deux frères dans une ferme de l’Île-du-Prince-Édouard. Au fil du temps, ils créent un lien spécial et forment une famille. Les trois saisons de la série peuvent être appréciées dans Netflix.