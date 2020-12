La Jaguar F-Pace SVR rénovée est plus rapide et plus luxueuse

Jaguar a mis à jour la version SVR du SUV F-Pace, qui, désormais rénové, offre désormais de meilleures performances et un environnement intérieur plus raffiné, en plus d’un système d’infodivertissement avec écran tactile incurvé.

Deux mois après la mise à niveau de la Jaguar F-Pace en modèle 2021, la version haut de gamme F-Pace SVR a maintenant été renouvelée.

Cette nouvelle proposition reçoit également le moteur V8 suralimenté de 5,0 litres qui délivre une puissance de 550 ch et un couple de 700 Nm (20 Nm de plus que le modèle actuel).

Cette hélice est associée à une version révisée de la transmission automatique à huit rapports ZF et à un système de traction intégrale avec répartition du couple selon les exigences du moment.

La combinaison de ces systèmes de chaînes cinématiques permet au SUV de Jaguar d’accélérer de 0 à 100 km / h en quatre secondes et d’atteindre une vitesse de pointe de 286 km / h.

Les ingénieurs de la marque britannique ont également reprogrammé le mode de conduite dynamique pour assurer une réponse plus rapide de l’accélérateur, tandis que la régulation de la suspension est devenue plus dure, la direction plus lourde et le calibrage des gaz d’échappement a également fait quelques ajustements.

Amélioration des performances

La Jaguar F-Pace SVR 2021 est dotée d’un nouveau lancement dynamique, qui utilise l’inertie de la transmission pour maintenir la puissance sur les roues lors des changements de vitesse.

Le système d’amortissement adaptatif a également été mis à jour pour offrir une conduite plus raffinée à basse vitesse. Les énormes freins ont également été améliorés avec l’intégration d’un nouveau Power Booster qui comprend une pédale de frein plus courte et plus sportive. Le refroidissement a également été renforcé pour améliorer les performances des freins.

Avec le reste de la gamme F-Pace renouvelée, le nouveau SCR comprend un design révisé dans la partie avant et arrière, dont la combinaison permet de réduire la charge aérodynamique de 35%, tandis que le coefficient de traînée aérodynamique diminue de 0,37 à 0,36.

Parmi les principaux changements stylistiques, nous soulignons les phares à LED avec feux de jour en double «J», un renflement plus expressif dans le capot et des feux arrière plus étroits.

L’intérieur a également reçu un grand nombre de modifications, notamment un nouveau tableau de bord numérique de 12,3 pouces et un nouveau système d’infodivertissement incurvé, équipé de la dernière version du système Pivi Pro qui offre des menus simplifiés et la possibilité de mise à jour à distance. du logiciel.

