La Jaguar F-Pace SVR a été repensée. C’est devenu encore plus rapide

C’était une question de temps. Quelques mois après le renouvellement du F-Pace «normal», c’est au tour de la variante la plus sportive du SUV britannique, le Jaguar F-Pace SVR faire l’objet d’une mise à jour toujours bienvenue.

Esthétiquement, le F-Pace SVR révisé a reçu des mises à jour à l’avant et à l’arrière, de nouveaux phares à LED et une bosse plus grande dans le capot, ce qui a contribué, curieusement, à réduire le coefficient aérodynamique de 0,37 à 0,36.

A l’intérieur, les nouveautés sont les mêmes que celles que l’on connaissait déjà sur le F-Pace, soulignant l’adoption d’un nouvel écran tactile légèrement incurvé de 11,4 pouces associé au infodivertissement Pivi Pro et un tableau de bord numérique de 12,3 ”.

Il a le même moteur, mais il est devenu plus rapide

Sous le capot du F-Pace SVR, nous continuons à trouver le même 5.0 V8 suralimenté à essence. Cependant, tout ne reste pas le même, comme si la puissance restait à 550 ch, il n’en était pas de même avec le couple qui est passé à 700 Nm (plus 20 Nm).

Associé à une boîte automatique à huit rapports ZF, le V8 Supercharged permet au F-Pace SVR d’atteindre 0 à 100 km / h en 4s (avant 4,3s) et d’atteindre 286 km / h en Vitesse maximum.

Dans le même temps, grâce à la nouvelle architecture électronique (EVA 2.0), le mode Dynamic a été mis à jour et optimisé spécialement pour le F-Pace SVR, avec même la nouvelle fonction Dynamic Launchm, qui utilise l’inertie de la transmission pour maintenir la puissance en roues lors des changements de vitesse.

En plus de ces améliorations, le SUV britannique a reçu plus, tant en termes de système de freinage que de système d’amortissement adaptatif.

Quand arrive-t-il et combien cela coûte-t-il?

Avec l’arrivée des premières unités sur le marché prévue pour février, la nouvelle Jaguar F-Pace SVR est désormais disponible au prix de départ de 158 915 euros.