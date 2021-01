La gymnaste Nia Dennis montre au monde que les femmes noires peuvent être sans vergogne noires dans des espaces à prédominance blanche

À présent, je suis sûr que tout le monde a vu cette superbe vidéo de la gymnaste, Nia Dennis, et sa routine d’excellence noire.

Nia Dennis, qui fait partie de l’équipe de gymnastique de l’UCLA Bruins, a semblé impressionner non seulement le public présent lors de sa routine, mais aussi le monde entier car son clip est devenu viral.

Sa routine – qui comprenait la musique de Tupac, Kendrick Lamar et même de Soulja Boy – était accompagnée des mouvements de danse appropriés à suivre, ainsi que de flips impressionnants et de différents trucs.

Revenant sur la scène hip-hop du sud de la Californie et de la côte ouest, il était rafraîchissant de voir Nia Dennis gagner une reconnaissance qui lui était due.

Cependant, c’était aussi incroyable de voir une femme noire être noire sans vergogne, en particulier dans les espaces où les femmes noires n’ont jamais eu de place.

Et c’est ce qui la rend si synonyme d’excellence noire – Dennis étant en mesure de représenter fièrement la communauté et de montrer à des millions de personnes que les Noirs existent en dehors de la représentation des médias.

Il y a trop d’exemples de films / émissions de télévision réalisés dans lesquels les Noirs ne sont considérés que comme des accessoires pour décrire des moments historiques, ce qui n’est pas toujours une mauvaise chose.

Je pense qu’il est important que les gens comprennent l’histoire des Noirs, en particulier dans ce pays. Mais les Noirs peuvent aussi exister en dehors de cette rhétorique.

De la même manière que nous pleurons, nous hurlons et nous nous battons, nous pouvons aussi rire, danser, sourire et être considérés comme s’engageant dans des moments positifs.

Voir Nia Dennis défiler à cet étage, la tête haute sans aucun scrupule à être moins qu’une femme noire, était incroyablement gratifiant.

Cela me fait penser aux dernières semaines, avec l’investiture de Kamala Harris comme vice-présidente et le poème lu par Amanda Gorman. Les femmes noires, en particulier, présentent vraiment l’excellence noire dans les plus hauts lieux.

Mais plus que jamais, cela montre aux filles noires qu’elles peuvent aussi être cette personne.

Ils n’ont pas à se cacher derrière en essayant de s’adapter aux normes blanches en Amérique, et même dans le monde.

Être noir ne doit pas se produire à huis clos. Nous n’avons pas à effacer notre culture et nous n’avons pas à cacher les choses qui font de nous ce que nous sommes juste pour plaire aux Blancs dans des espaces où nous n’avons jamais été vraiment accueillis.

Nous pouvons en être fiers et bruyants, hurlant à pleins poumons ce que signifie être Noir pour nous.

Et cela signifie tellement.

Il s’agit d’être réprimé pendant si longtemps – de devoir constamment s’inquiéter du «niveau de noir» avec lequel nous marchons.

Cela se manifeste par un changement de code chaque fois que nous sommes au téléphone pour une entrevue.

Il espère que notre nom n’est pas «trop ghetto».

Il faut s’asseoir dans une salle de classe et entendre un professeur blanc mal prononcer votre nom, même s’ils n’ont aucun problème à lire le nom «Ryleigh» ou «Kayleigh».

Ces moments peuvent ne pas sembler si significatifs pour les autres, mais pour moi, c’est le début de quelque chose de nouveau. Une nouvelle génération de femmes noires qui sont elles-mêmes sans vergogne, se délectant de leur noirceur et se foutent de qui voit.

Je suis fier de faire partie de cette génération – parce que nous brisons les barrières et éliminons les restrictions qui sont en place depuis trop longtemps.

Il est temps que la magie des filles noires brille de toutes les manières qui comptent!

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Chicago. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram.