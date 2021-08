La gymnaste américaine Jade Carey à propos de la médaille d’or : « Tout ce dont j’ai toujours rêvé »

La gymnaste américaine Jade Carey est passée des larmes de tristesse aux larmes de joie en 24 heures après avoir rebondi après une performance décevante au saut pour remporter sa première médaille d’or en remportant l’exercice au sol à Tokyo lundi.

L’athlète de 21 ans originaire de Phoenix a marqué 14,366 pour devancer l’Italienne Vanessa Ferrari (14,200) et remporter la médaille d’or, la Japonaise Mai Murakami et Angelina Melnikova du Comité olympique russe étant à égalité pour le bronze.

« Cela signifie tout pour moi », a déclaré Carey à Hoda Kotb de 45secondes.fr après sa victoire. « C’est tout ce dont j’ai toujours rêvé et tout ce pour quoi j’ai jamais travaillé, et je suis vraiment content que cela ait payé ce soir. »

La victoire de Carey a fait d’elle la deuxième gymnaste américaine à remporter l’or dans une compétition individuelle à Tokyo dans la foulée de la performance exceptionnelle de Suni Lee pour remporter le concours général la semaine dernière.

Elle a également montré le cœur d’une championne en rebondissant après une mauvaise performance lors de la finale du saut de cheval de dimanche, où elle était censée être une prétendante à une médaille.

« La nuit dernière a été vraiment difficile pour moi, mais je devais juste me rappeler que je n’avais pas encore fini et que nous avions encore du sol, donc je devais le mettre derrière moi et donner tout ce que je pouvais au sol », a-t-elle déclaré à Hoda.